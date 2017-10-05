Актриса и писательница Анн Вяземски скончалась во Франции

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Французская актриса и писательница Анн Вяземски, внучка Франсуа Мориака и бывшая супруга франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара, умерла в возрасте 70 лет от рака.
Об этом в четверг сообщает агентство AFP.
"Анн умерла сегодня утром, она была тяжело больна", - сказал агентству ее брат Пьер. По данным издания, Анн Вяземски из-за рака находилась в парижской больнице в течение последнего месяца.
Анн Вяземски - французская актриса и писательница из русского княжеского рода Вяземских, бывшая жена Жан-Люка Годара. Ее кинокарьера началась в 1966 году с фильма "Наудачу, Бальтазар" (Au hasard Balthazar) Робера Брессона. Она снялась в нескольких фильмах Годара, в том числе в ленте "Китаянка" (La Chinoise, 1967), а также в "Теореме" (Teoremа, 1968) Пьера Паоло Пазолини.
Актриса присутствовала в мае на последнем Каннском кинофестивале на показе фильма "Грозный" (Le Redoutable, 2017) режиссера Мишеля Хазанавичуса, который восстанавливает историю ее встречи с корифеем "новой волны" в европейском кинематографе Жан-Люком Годаром.
Писательская деятельность Вяземски представлена в основном автобиографическими произведениями. В 1998 году она получила Гран-при Французской академии за книгу о ее русском происхождении "Горстка людей". Всего она написала около пятнадцати книг. Его последний роман "Святой человек" вышел в начале года.