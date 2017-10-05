Фестиваль театров кукол "Образцовфест" пройдет в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фестиваль театров кукол имени С.В. Образцова "Образцовфест", в этом году проходящий под названием "Регионы России. Впервые в Москве", стартует 8 октября. Об этом сообщила директор Театра кукол имени С. В. Образцова Ирина Корчевникова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию фестиваля.

На фестивале, который продлится до 15 октября, свои спектакли покажут коллективы из разных городов России.

"Мы открываем наш фестиваль этим спектаклем ("Солдат и ведьма" по сказке Х. Андерсена "Огниво" - прим. ТАСС) 8 октября в воскресенье", - рассказала Корчевкникова.

Она отметила, что в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры РФ театр много гастролирует по регионам. "Четыре года мы гастролируем благодаря этой программе, и мы видим, какие талантливые люди работают в городах, причем очень многие работают на энтузиазме, - поделилась директор театра. - Я надеюсь, что этот фестиваль даст толчок развитию в регионах. Этих талантливых людей нужно поддерживать".

В свою очередь, главный режиссер театра Борис Константинов отметил, что регионы России так же интересны, как и столица. "На сегодняшний день многое происходит там, поэтому я искренне рад, что регионы России будут здесь в Москве не как гости, а как хозяева сегодняшнего кукольного поля", - сказал он.

Программа "Большие гастроли"

В сентябре Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Минкультуры начал программу "Большие гастроли для детей и молодежи". До конца года в ней примут участие 100 театров, жители 77 городов увидят детские спектакли из разных регионов России.

Заместитель руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Эдита Исаакян рассказала, что программа стартовала 1 сентября этого года - в ней принимают участие 62 региональных театра кукол, 35 ТЮЗов и молодежных театров и три детских театра.

По ее словам, на программу детского направления "Больших гастролей" было выделено 80 млн рублей. "Мы хотим, чтобы вся страна в едином порыве обменивалась друг с другом своими творческими достижениями, - отметила Исаакян. - В этом году федеральным бюджетом было выделено 220 млн рублей на 3 года вперед на постановки в детских театрах и материально-техническое оснащение".