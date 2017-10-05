Премьера сериала Первого канала "Троцкий" пройдет в Канне

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сериалы "Троцкий", "Хождение по мукам", "Золотая Орда" и другие российские новинки покажут с 16 по 19 октября на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Канне (Франция). Российскую кинопродукцию покажут в рамках специальной программы Russian Content Revolution - Российская революция контента, сообщили в пресс-службе смотра.

"Громкие премьеры от ведущих российских телекомпаний и производителей контента, приезд российских артистов в Канны, информационные промо-кампании отдельных проектов и компаний призваны показать, что российская индустрия совершила качественный прорыв и выпускает проекты, сопоставимые по уровню производства с лучшими мировыми образцами", - отметили составители программы.

По их словам, ряд проектов посвящен 100-летию Октябрьской революции.

"Лев Троцкий - реальный действующий руководитель Октябрьского переворота, фактически его продюсер. Это международная звезда последних ста лет, настоящий поп-герой с потрясающей и трагической судьбой. Наша работа - первый сериал о Троцком в России. Надеемся, он заинтересует как российских зрителей, так и наших международных партнеров", - цитирует пресс-служба генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Он вместе с генеральным продюсером кинокомпании "Среда" Александром Цекало, а также исполнителями главных ролей Константином Хабенским и Ольгой Сутуловой представит проект в каннском Дворце Фестивалей.

Другие проекты

Кроме того, в рамках MIPCOM состоится презентация новых проектов телеканала НТВ, включая международную премьеру сериала "Хождение по мукам", и обсуждение успешного кейса показа в кинотеатрах сериала "Гоголь" от ТВ-3. 17 октября международные закупщики познакомятся с тремя готовящимися к выходу сериалами: "Золотая Орда" от "Амедиа Продакшн" и "Марс Медиа", "Лучше, чем люди" и "Бывшие" от All Media. Российский экспортный центр откроет павильон аудиовизуального и цифрового контента MADE IN RUSSIA.

Режиссером телефильма "Хождение по мукам" стал Константин Худяков. В Канне сериал представят исполнительницы главных ролей сестер Булавиных Анна Чиповская и Юлия Снигирь.

"Экранизация великого романа Алексея Толстого требовала максимальной исторической проработки, чтобы воссоздать целую эпоху на протяжении 12 серий. Этот сериал, безусловно, имиджевый проект о нашей стране, культуре, о силе воли людей. Поэтому очень приятно, что именно он будет показан в первый день Каннского рынка международным каналам, продакшенам и дистрибьюторам при поддержке нашего международного партнера Dori Media", - отметил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Проект о роботах-андроидах, живущих среди людей, "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро в главных ролях уже был представлен мировым профессионалам в апреле, еще будучи в производстве. Тогда сериал стал финалистом престижного международного конкурса MIPDrama Screenings в рамках MIPTV, а также был отобран в программу "Международная панорама" фестиваля сериалов Series Mania.

О рынке MIPCOM

Посетителями рынка MIPCOM станут около 14 тыс. представителей мировой развлекательной индустрии из более чем 100 стран. Среди них - главы компаний, эксперты, производители, дистрибьюторы и закупщики контента.