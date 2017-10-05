Журавский: слухи о "стоп-листе" участников культурного форума в Петербурге абсурдны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Информация о якобы созданном в Министерстве культуры РФ списке деятелей, нежелательных на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, абсурдна. Об этом в беседе с ТАСС по телефону заявил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Фото с якобы официальным письмом Журавскому от первого замглавы Минкультуры Владимира Аристархова с содержанием черного списка гостей появилось в интернете. На фото, в частности, видны фамилии режиссера Александра Сокурова, писателя Бориса Акунина, кинокритика Андрея Плахова, киноведа Любови Аркус, журналистки Феклы Толстой, режиссеров Энга Ли, Дэнни Бойла, Кристофа Марталера.

"Я сейчас нахожусь в командировке во Вьетнаме, у меня нет под рукой программы форума, но озвученный список не может рассматриваться серьезно. Само наличие некоего "стоп- листа" для участия в форуме абсурдно. 3 октября я проводил в Петербурге совещание по подготовке форума, и многие из упомянутых вами деятелей культуры значились в списках, как подтвердившие свое участие. Этому, извините, десятки свидетелей", - прокомментировал Журавский появившуюся информацию.

По его словам, в первый день форума, 16 ноября, будет показана отреставрированная лента Сокурова "Одинокий голос человека" 1978 года, которую, как планируется, представит сам автор. "Согласитесь, что если бы наш известный кинорежиссер был бы, как вы говорите, "нежелателен", то не было бы мероприятий, посвященных его творчеству с его участием", - отметил замминистра.

Плахов "подтвержден в программе форума в качестве спикера первого коллоквиума ФИПРЕССИ". "Насколько помню, подтвердилась и Фекла Толстая, которая, также как Сокуров, участвовала в прошлых форумах", - добавил Журавский. Марталера, действительно, не будет в Петербурге, потому что он сам отказался от участия в секции "Театр".

"Добавлю только одно: мне не нравится эта история, которая может нанести имиджевый ущерб форуму. Никаких списков, которым следую я, как куратор форума от Минкультуры, или дирекция форума не существует. Форум - площадка не сегрегации, а консолидации профессионалов. Это принцип, который мы открыто исповедуем и которому следуем", - подчеркнул Журавский.