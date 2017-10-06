Балет Монте-Карло завершил выступления на Исторической сцене Большого театра

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Монте-Карло завершил в четверг свои выступления на Исторической сцене Большого театра. Гастроли были включены в программу проходящего в Москве Международного фестиваля современного танца DanceInversion и состоялись в рамках Дней Княжества Монако в России.

Балет Монте-Карло выступал на Исторической сцене Большого театра всего два дня - 4 и 5 октября - и показал один из своих самых знаменитых спектаклей - La Belle ("Красавица"). Этот балет был поставлен 15 лет назад художественным руководителем труппы Жан-Кристофом Майо на музыку балета "Спящая красавица" и увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского.

С тех пор спектакль неоднократно возобновлялся, последний раз - в декабре 2016 года, тогда в числе исполнителей появились и солисты Большого театра, в частности, прима ГАБТ Ольга Смирнова, которая выступила в главной партии балета La Belle 5 октября на завершении гастролей Балета Монте-Карло в Москве.

Спектакль прошел с аншлагом. Зрители увидели монегасскую версию "Спящей красавицы", которая значительно отличалась от привычной балетной сказки по мотивам Шарля Перро. Но это обстоятельство еще больше подогрело интерес публики, которая приняла спектакль бурными аплодисментами.

Авторитетное мнение

Один из зрителей, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, поделился с ТАСС своими впечатлениями.

"Гастроли балета Монте-Карло совпали с Днями Княжества Монако в России, которые включили в себя экономический форум, двусторонние встречи по вопросам туризма, разные другие мероприятия. Но, конечно, балет Монте-Карло стал кульминацией, во всяком случае, для широкой публики", - признал Швыдкой.

Он напомнил, что труппа, возглавляемая Майо, стала "в каком-то смысле правопреемником "Русского балета Монте-Карло" Рене Блюма и Василия де Базиля, созданного в 1932 году". "Нас связывают с Монако добрые отношения. Князь Альбер Второй очень расположен к нашей стране, - продолжил Швыдкой. - Но балет - это одна из тех сфер, где наши отношения сложились еще в начале ХХ столетия".

"И то, что мы видели сегодня на сцене Большого театра, свидетельствует о том, что взаимодействие в искусстве было всегда, и настоящее искусство, конечно же, существует поверх политических и экономических барьеров", - считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Что касается самого балета "Красавица", то, по словам Швыдкого, его "не нужно сравнивать ни с постановками Петипа, ни с постановками Григоровича, это совершенно самостоятельное сочинение человека, живущего в ХХI веке". "То, что делает Жан-Кристоф Майо, - это всегда предмет мирового интереса, ведь он один из самых крупных современных хореографов, обладающий удивительным умением соединить великую традицию с абсолютной свободой поиска", - заключил Швыдкой.