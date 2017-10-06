Вашингтонский балет открыл новый сезон программой "Русские мастера"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Программа под названием "Русские мастера" была представлена в четверг вечером публике в столице США Вашингтонским балетом. Этим выступлением труппа открыла свой новый сезон на сцене главного театрально-концертного комплекса американской столицы - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди - при полном зрительном зале, в котором находился в том числе посол России в США Анатолий Антонов.

Мосты культуры

Выступая на торжественном приеме, состоявшемся по завершении вечера, на котором присутствовал корреспондент ТАСС, посол поблагодарил артистов Вашингтонского балета за создание этой программы. "Сейчас, когда в наших двусторонних отношениях требуется лучшее взаимопонимание, культура может сыграть роль моста между нашими странами", - констатировал Антонов. По его словам, "культура всегда старалась держаться подальше от политики" и это хорошо, поскольку она является "краеугольным камнем диалога между людьми". "Культурное сотрудничество всегда сближает наши страны, так как оно несет с собой чрезвычайно важный сигнал - мир", - убежден дипломат.

В связи с этим он обещал приложить все силы к дальнейшему развитию отношений между Россией и США и в области культуры. "Это может стать хорошей отправной точкой построения доверия и улучшения взаимопонимания", которые затем позволят наладить "конструктивный диалог и в других сферах", отметил Антонов.

"Между нашими странами намного больше общего, чем думают некоторые", - заявил при этом посол.

Рождение проекта

Публике показали, в частности, "Шопениану" ("Сильфиды") Михаила Фокина, па-де-де из "Корсара" Мариуса Петипа, "Болеро" Алексея Ратманского и "Блудного сына" Джорджа Баланчина. Зрители устроили артистам овацию.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС новый художественный руководитель Вашингтонского балета Джули Кент, идея создания этой программы родилась у нее примерно год назад. Таким образом, она задумала этот проект практически сразу после прихода в Вашингтонский балет в июле прошлого года.

Кент перебралась в столицу США по завершении 30-летней карьеры в базирующемся в Нью-Йорке Американском театре балета (АТБ), в котором танцевали в свое время такие звезды, как Михаил Барышников и Наталья Макарова. Кент стала самой долго работавшей танцовщицей АТБ за всю его 77-летнюю историю. Вместе с Джули Кент в американскую столицу приехал ее супруг - бывший танцовщик АТБ Виктор Барби, который теперь работает заместителем художественного руководителя Вашингтонского балета.

"Мы приехали в Вашингтон в стремлении поднять труппу на тот уровень отличия, который бы представлял столицу нашей страны. Моя концепция заключается в том, чтобы концентрировать внимание прежде всего на репертуаре, ведь тот подобен собранию музея. Он может служить показателем глубины института. Мое желание заключается в том, чтобы заложить основание, художественное основание репертуара при помощи [работ] мастеров", - отметила Кент.

"Изначально я хотела сконцентрироваться на русских мастерах, британских мастерах и американских мастерах, взглянуть, как события в мире, вроде революции в России и мировых войн, приводят к тому, что людей разбрасывает [из родных краев] в другие части земного шара, ведь танец попал в США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию из русского балета в результате крупных мировых социальных потрясений. Потом в течение года я немного скорректировала планы", - поведала Кент.

"Однако программу "Русские мастера" нужно было сохранить во что бы то ни стало, поскольку речь идет о начале начал, о фундаменте, - подчеркнула руководитель Вашингтонского балета. - Творчество Петипа ясным образом перетекает в творчество Баланчина, а затем Ратманского, и все эти хореографы оказывают огромное влияние на наш вид искусства и мировую культуру [в целом] на протяжении уже 150 лет [в совокупности]". "Так что все это было спланировано еще год назад", - сказала Кент.

"Роль искусства в мире в действительности заключается в том, чтобы сближать людей и напоминать нам о нашем общечеловеческом опыте. Нет ничего, что говорит о красоте и гуманизме более четко и ясно, чем танец. Он поднимается даже выше речи <...> Поэтому он важен в такие времена, когда возникают всякие сложности", - полагает Кент.

Заказ у Ратманского

Она также сообщила, что хотела бы заказать Ратманскому новую работу, предназначенную специально для Вашингтонского балета. Уроженец Санкт-Петербурга Ратманский работает в АТБ с 2009 года после ухода с поста художественного руководителя балетной трупы Большого театра

"Я его еще официально [об этом] не попросила, но сделаю это. Он один из наиболее популярных в мире хореографов, если не самый популярный <...> Его голос, безусловно, является одним из самых важных в нашем виде искусства в текущем столетии <...> Его работы точно будут частью нашего нынешнего репертуара", - сказал Кент, которая была удостоена в 2000 году международного балетного приза "Бенуа де ла данс" (Benois de la dansе).

Она является единственной американской балериной, получившей эту награду.

Международное сотрудничество

Кент подтвердила, что на посту руководителя Вашингтонского балета будет выстраивать творческие контакты с коллегами за рубежом. "Я определенно стремлюсь к тому, чтобы искать взаимовыгодные формы [международного сотрудничества]. Благодаря своему прежнему опыту танцовщицы, у меня налажены или дружба, или знакомство практически со всеми постановщиками в мире <...> Я хотела бы организовать интересные обмены [с балетными труппами других стран]... приглашать к нам [зарубежных артистов балета], заниматься деятельностью подобного рода, которая столь благотворна как для отдельных танцоров, так и для публики...", - пояснила Кент.

Лучше меньше, да лучше

На вопрос о том, видит ли она свою главную задачу прежде всего в решении задачи повышения уровня финансирования Вашингтонского балета, Кент ответила отрицательно.

"Не существует волшебной палочки ни для одной балетной труппы. Просто надо работать, работать над многими составляющими. Нужно вкладываться в искусство и концентрировать внимание на решении вопроса о том, как искусство, которым мы занимаемся, могло бы помочь публике самым значимым образом <...> Это постоянная работа", - считает Кент.

Согласно изложенной ею информации, в настоящий момент в труппу Вашингтонского балета входит 30 человек. "Мы рассчитываем в следующие пять лет расшириться до 40 танцовщиков. Но важно, чтобы вы понимали: нам не надо быть Большим или АТБ, нам не нужно иметь в составе 100 танцовщиков, чтобы стать отличной труппой <...> Совершенство не определяется размером, его определяет калибр того, что вы делаете", - подытожила американская балерина.