Театральный режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Театральный режиссер, художественный руководитель Нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался в Москве в ночь на пятницу. Об этом говорится в официальных соболезнованиях главы Минкультуры, размещенных на сайте ведомства.
"Из жизни ушел Вячеслав Кокорин, известный театральный деятель, яркая личность, профессионал высочайшего класса. Щедрый режиссерский и педагогический талант Вячеслава Кокорина был широко востребован не только в России, но и во многих странах мира, где ему довелось работать и преподавать", - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Особое место в жизни и творчестве Вячеслава Всеволодовича занимали постановки, созданные специально для юных зрителей - три с половиной десятилетия он отдал служению ТЮЗам Иркутска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода", - написал министр.
"Вячеслава Кокорина любили, ценили и уважали за верность и преданность сценическому искусству, всей отечественной культуре. Таким его запомнят навсегда. Прошу близких, коллег и учеников Вячеслава Всеволодовича Кокорина принять слова сочувствия и поддержки. Искренне разделяю боль вашей утраты", - говорится в тексте соболезнования.
Вячеслав Кокорин - Заслуженный деятель искусств России (2006). После школы поступил в Белорусский театрально-художественный институт в Минске на актерский факультет. В 1975 году окончил Высшие режиссерские курсы в Москве. Работал в театрах Астрахани, Благовещенска Хабаровска, Иркутска, Омска, Вильнюса, Магнитогорска.
За свою режиссерскую практику поставил более 100 спектаклей. Среди них - "Гори, гори, моя звезда" в Иркутском театре юного зрителя. Спектакль удостоен Диплома конгресса АССИТЕЖ (1984), имел большой резонанс и был приглашен в ряд зарубежных стран. Спектакль по пьесе А. Вампилова "Предместье" (Иркутский ТЮЗ) был назван лучшим на Вампиловском фестивале в Иркутске (1987). Спектакль по пьесе Ю. Князева "Коттедж" был поставлен в "Ю. О’Нил центре" (США). В 2006-2017 годы - художественный руководитель Нижегородского ТЮЗа.