Поэт и драматург Юрий Ряшенцев презентовал свой пятитомник в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Поэт и драматург Юрий Ряшенцев, известный как автор стихов к песням из советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", представил в Оренбурге свое собрание сочинений в пяти томах, передает корреспондент ТАСС. Издатель многотомника, президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов пояснил, что презентация приурочена к грядущей премьере в Оренбурге спектакля "Три мушкетера".

"Неожиданно областной Театр музкомедии решил поставить спектакль "Три мушкетера", будет премьера, и мы решили, что "сейчас или никогда" <...> А в заключительный пятый том вошли как раз и песни к "Трем мушкетерам", - сказал Храмов на презентации, прошедшей в областной библиотеке им. Н. К. Крупской.

Собрание сочинений Ряшенцева вышло в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной целевой программы "Культура России", в многотомник вошли проза, переводы, поэзия, пьесы, зонги к кинофильмам, либретто мюзиклов. Работа над изданием заняла семь лет.

"Хочется сказать - "земляки", но не знаю, имею ли на это право: я только в 10 лет попал на эту дорогую землю, моя мама оренбургская, она жила в Оренбурге. Это город красивых женщин и интеллигенции, это была граница Азии и Европы, гимназических балов. Потом я не был связан в этим городом, и мама нас с бабушкой во время войны увезла сюда. И сейчас я могу только низко поклониться за выпуск пяти томов", - сказал Ряшенцев на презентации.

Вместе с Ряшенцевым в Оренбург приехал и его друг и соавтор, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, передавший в прошлом году областному госархиву и музеям коллекцию материалов по спектаклям, автором текстов к которым был Ряшенцев. "С Юрой всегда легко работать вместе в театре, его мироощущение и мироздание близко с моими, это дорогого стоит. Его стихи очень театральны, сегодня его поэзия становится еще более интересной поэзией и в пяти томах откроется вам, если вчитаться в эти строки. Это то самое "тихотворение", о котором говорил Бродский", - сказал Розовский.

Юрий Ряшенцев известен как автор текстов к песням из кинофильмов. В частности, на его стихи написаны песни "Пора-пора-порадуемся", "Баллада Атоса", "Отчаяние Королевы" из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".