Мюзикл "Привидение" впервые покажут в России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мюзикл "Привидение", в основу которого лег одноименный оскароносный фильм 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг, можно будет посмотреть в Московском Дворце молодежи начиная с субботы.

Главные роли Молли и Сэма исполнят актриса театра и кино, финалистка конкурса "Новая волна - 2016" Галина Безрук и Павел Левкин, знакомый зрителям по ролям во многих спектаклях МХТ имени Чехова, а также в мюзиклах "Красавица и Чудовище", "Золушка" и других. Роль Карла, друга и партнера Сэма, ведущего двойную жизнь, досталась Станиславу Беляеву, который известен по многочисленным театральным постановкам, фильмам и телесериалам.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе театральной компании Stage Entertainment, которая делала постановку, на премьеру приедет автор либретто мюзикла, сценарист фильма Брюс Джоэл Рубин. Он отметил, что ему "очень интересно узнать, как российская публика отреагирует на эту историю".

Как рассказали в пресс-службе театральной компании, публика услышит хиты Дейва Стюарта, музыканта группы Eurythmics, и Глена Балларда, автора песен Майкла Джексона, Aerosmith и Аланис Мориссетт. Также в спектакле прозвучит композиция Unchained Melody, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как песня с наибольшим числом кавер-версий.

Сюжет мюзикла

По сюжету мюзикла совместная жизнь молодой пары Сэма и Молли только начинается: долгожданный переезд в новую квартиру, приятные семейные хлопоты, планы на будущее. Но в один вечер все круто меняется: на влюбленных нападает грабитель и убивает Сэма. Его душа застревает между миром живых и мертвых.

Мировая премьера спектакля состоялась в Manchester Opera House 28 марта 2011 года, а 19 июля 2011 года мюзикл был представлен в лондонском театре Piccadilly Theatre в Вест-Энде. Бродвейский прокат постановки начался 15 марта в театре Лант-Фонтэнн с официальной премьерой 28 марта.