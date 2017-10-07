Мединский опроверг сообщения о своей госпитализации

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал сообщения в СМИ о своей госпитализации, заявив, что "работал и будет работать".
"О госпитализации... Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать", - написал он в своем Twitter.
О госпитализации...— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.
Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.
Работал и буду работать.
Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq
Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации министра.