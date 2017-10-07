Мединский опроверг сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал сообщения в СМИ о своей госпитализации, заявив, что "работал и будет работать".

"О госпитализации... Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать", - написал он в своем Twitter.

О госпитализации...

Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.

Работал и буду работать.



Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.

Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации министра.