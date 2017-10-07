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Мединский опроверг сообщения о своей госпитализации

Культура
7 октября, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Глава Минкультуры написал в своем Twitter, что "работает и будет работать"

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Материал из 1 страницы
Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал сообщения в СМИ о своей госпитализации, заявив, что "работал и будет работать".

"О госпитализации... Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать", - написал он в своем Twitter.

Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации министра.

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