"День Грузии" пройдет в Петербурге на фестивале "Балтийский дом"

ТБИЛИСИ, 7 октября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. В рамках Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге 10 октября пройдет "День Грузии". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в дирекции Тбилисского академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова.

По информации дирекции театра, в программе "Дня Грузии" в Санкт-Петербурге важное место займет выставка работ известного фотографа, фотохудожника грибоедовского театра Гоги Чанадири "Грузия сверху". "На этой выставке будут представлены фотографии достопримечательных и живописных мест разных регионов Грузии, снятых фотомастером Гоги Чанадири в 2002-2017 годах с вертолета", - пояснили в дирекции.

Как сообщается, за 274 часа полетов на вертолете Чанадири запечатлел на фотокамеру памятники истории и культуры, крепости, церкви, реки, города, живописные и значимые места Грузии.

Кроме того, в программе "Дня Грузии" 10 октября запланированы концерт известных грузинских певцов Нино Дзодзенидзе и Георгия Надибаидзе и презентация деятельности функционирующего в Тбилиси Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб". Этот Клуб провел за последние десять лет в Грузии несколько крупных международных фестивалей русской поэзии, посвященных выдающимся поэтам и писателям, в свое время совершавшим поездки в Грузию. Он проводит конференции, конкурсы, Дни культуры, издает журнал "Русский клуб", в котором значительная часть материалов посвящена культуре и истории Грузии, связям с Россией.

"Вот уже более трех лет "Русский клуб" издает в Тбилиси книги и брошюры из литературно-энциклопедической серии "Русские в Грузии", уже издано более 30 художественно-документальных книг и брошюр, посвященных пребыванию в Грузии Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Льва Толстого, Чайковского, Пастернака, выдающимся актерам, работавших в нашем театре в XIX-XX веках", - сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор грибоедовского театра, президент МКПС "Русский клуб" Николай Свентицкий.

Центральным событием "Дня Грузии" в Санкт-Петербурге станут показы спектакля "А.Л.Ж.И.Р." в постановке художественного руководителя грибоедовского театра Автандила Варсимашвили 10 и 11 октября. "Выступление нашего театра вызывает большой интерес в Санкт-Петербурге, все билеты на оба спектакля уже проданы", - сообщили в дирекции. Там отметили, что эта постановка "посвящена тысячам женщин, отбывавшим наказание в Акмолинском (Казахстан) лагере жен "изменников" родины, в народе именовавшемся АЛЖИР" (в 1938-1953 годы - прим. ТАСС)". В основу спектакля легли протоколы, письма, фотографии, воспоминания пленниц лагеря и их потомков. "Эта постановка - первая в истории театра Грузии попытка художественно-документального осмысления того периода, когда жертвами репрессий становились невинные люди", - сказали в дирекции. Премьера спектакля прошла в Тбилиси в апреле текущего года.

Фестиваль "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге начался 3 октября и продлится до 21 октября.

Театр имени Грибоедова

Тбилисский государственный академический русский театр им. А.С. Грибоедова является лауреатом различных международных конкурсов и фестивалей, проходивших в России и других странах. В 2013 году он удостоился российской премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом".

Театр был основан в 1845 году, в 1934 году ему было присвоено имя выдающегося русского дипломата, поэта, драматурга А.С. Грибоедова (1795-1829). Нынешний состав коллектива продолжает традиции, заложенные предыдущими поколениями: в театре работали режиссеры Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Петр Фоменко, актрисы Вера Комиссаржевская и Мария Савина, актер и режиссер Александр Яблочкин, с 1938 по 1945 год в театре работал режиссер Георгий Товстоногов.