В Амстердаме открылась выставка "Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей"

ГААГА, 7 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Выставка "Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей" открылась в субботу в Амстердаме. На экспозиции представлены 63 работы, принадлежащие к золотому веку голландской живописи, в том числе шесть работ Рембрандта ван Рейна (1606-1669).

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, это серьезное и уникальное мероприятие. "Когда мы работали над открытием выставочного зала Эрмитажа в Амстердаме еще 15 лет назад, мы пообещали, что не будем привозить голландскую живопись, чтобы не конкурировать с местными музеями, - отметил он. - Однако за это время учреждение стало частью музейной семьи Амстердама, и в течение последних двух лет нас буквально умоляли привезти Рембрандта и других художников XVII века". В результате Государственный Эрмитаж все-таки согласился, и организации экспозиции был дан зеленый свет.

Культурные связи выше политики

"Это одна из лучших коллекций голландской живописи в мире и лучшая за пределами Нидерландов, - обратил внимание директор. - В общей сложности у нас имеется более 1,5 тыс. картин". "На выставке в Амстердаме представлены всего 63 из этих работ, но и они показывают очень важную вещь, что в Нидерландах есть не только Рембрандт, но и другие мастера, писавшие настоящие шедевры, - заметил Пиотровский. - Это тем более важно для Голландии, где Рембрандта долгое время вообще не признавали за главного художника".

По его мнению, выставка открыта очень своевременно. "Когда наши политические отношения находятся не в лучшем состоянии, еще раз важно напомнить о культурных связях, о Петре, Екатерине, о том, что культура стоит над политикой и что она важнее тех сиюминутных дел, которые происходят сейчас, - считает Пиотровский. - При этом надо сказать, что голландское правительство без всяких проблем предоставило все необходимые гарантии, весь набор того, что нужно для того, чтобы выставка была абсолютно защищена в любых ситуациях".

Возвращение на родину

Со своей стороны директор амстердамского Эрмитажа Кателейне Брурс в беседе с корреспондентом ТАСС заметила, что временное возвращение голландских произведений на историческую родину является поистине уникальным событием, которое наверняка привлечет внимание местных жителей. "Мы очень рады, что можем предоставить голландцам возможность увидеть эти шедевры, которые были проданы много лет назад, - подчеркнула она. - На экспозиции мы рассказываем публике не только о самих картинах, но и о том, как они попали в Россию и почему в Государственном Эрмитаже так много работ голландских мастеров".

"В одной из комнат здесь даже рассказывается о том, кто приобрел ту или иную картину и при каких обстоятельствах. Как известно, начал собирать коллекцию Петр Великий, который в возрасте 25 лет купил первое произведение Рембрандта, - сказала Брурс. - Затем картины покупала Екатерина Великая, поскольку ей очень нравилась голландская живопись. Ну а позднее и другие цари, а также частные коллекционеры продолжали собирать картины мастеров из Нидерландов, благодаря чему коллекция Эрмитажа настолько богатая".

Особого внимания, по ее мнению, заслуживает серия "братья и сестры", являющаяся частью экспозиции. "Это стало возможным благодаря нашему тесному сотрудничеству с другими голландскими музеями", - отметила директор. В ее рамках Эрмитажу на Амстеле удалось собрать у себя практически идентичные картины, "встреча" которых при каких-либо других обстоятельствах представляется практически невозможной. Это, например, относится к полотну "Птицы в парке" Мельхиора де Хондекутера (ок.1636-1695) из Государственного Эрмитажа и картине "Пеликан и другие птицы около бассейна" этого же автора, арендованная на время у Государственного музея Нидерландов. "Кроме того, Маурицхейс из Гааги предоставил нам "Портрет Луфа Вредерикса (1590-1668) в образе знаменосца" Томаса де Кейсера, - сказала Кателейне Брурс. - Это была любимая картина царя Павла Второго, которую он всегда брал с собой во время путешествий. Произведение искусства было продано в советские времена обратно в Нидерланды. Так что это тоже пример того, как картины голландских мастеров путешествуют по всему миру". "Я очень рада, что наши партнеры смогли предоставить нам эти картины, чтобы мы могли рассказать интересные истории нашим посетителям", - заметила она.

Выставка продолжит свою работу до 27 мая 2018 года. После этого в выставочном зале Эрмитажа в Амстердаме запланирована выставка европейских скульптур эпохи неоклассицизма, а затем по случаю 15-летия с момента открытия Эрмитажа на Амстеле будет организована юбилейная экспозиция, на которой будут представлены шедевры Государственного Эрмитажа.