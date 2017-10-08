Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Индии в рамках фестиваля "Индия - Россия - Рерихи" открылась серия экспозиций и выставок

Культура
8 октября, 16:21 UTC+3 НАГГАР /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

Также состоялся семинар "Актуальность наследия Рерихов в современном мире", в котором приняли участие искусствоведы, философы и политологи из России и Индии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4627662.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4627662.sliderLength-1}}
Открытие фотовыставки "Семья Рерихов - мост дружбы между российским и индийским народами"
Открытие фотовыставки "Семья Рерихов - мост дружбы между российским и индийским народами"
Открытие фотовыставки "Семья Рерихов - мост дружбы между российским и индийским народами"
© Евгения Кармалито/ТАСС
В химической лаборатории Рерихов полностью восстановлена обстановка
В химической лаборатории Рерихов полностью восстановлена обстановка
В химической лаборатории Рерихов полностью восстановлена обстановка
© Евгения Кармалито/ТАСС
Калинка-малинка в исполнении учащихся Академии искусств для детей имени Рериха
Калинка-малинка в исполнении учащихся Академии искусств для детей имени Рериха
Калинка-малинка в исполнении учащихся Академии искусств для детей имени Рериха
© Евгения Кармалито/ТАСС
Индуистский священнослужитель проводит Шанти-пуджу - молитву о мире и процветании​
Индуистский священнослужитель проводит Шанти-пуджу - молитву о мире и процветании​
Индуистский священнослужитель проводит Шанти-пуджу - молитву о мире и процветании​
© Евгения Кармалито/ТАСС
Церемония у места кремации Н.К. Рериха - самадхи​
Церемония у места кремации Н.К. Рериха - самадхи​
Церемония у места кремации Н.К. Рериха - самадхи​
© Евгения Кармалито/ТАСС
Торжественный подъем государственных флагов России и Индии и Знамени мира в усадьбе ​семьи Рерихов
Торжественный подъем государственных флагов России и Индии и Знамени мира в усадьбе ​семьи Рерихов
Торжественный подъем государственных флагов России и Индии и Знамени мира в усадьбе ​семьи Рерихов
© Евгения Кармалито/ТАСС
Выбор редакции
По словам Тимати, вопреки распространенному мнению, бургер не имеет американского происхождения. Рэпер отметил, что россияне ежедневно употребляют в пищу мясные продукты, овощи и хлеб, а "бургер состоит в точности из таких же ингредиентов".
В кафе Тимати к юбилею Путина приготовили бургеры из любимых ингредиентов президента 7 октября, 20:14
Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче 7 октября, 18:53
В гималайской долине Кулу завершился традиционный фестиваль Дассера 7 октября, 14:26
В Париже появились граффити с поздравлениями Владимиру Путину 7 октября, 13:03
Имение Рерихов в местечке Наггар в долине Кулу
Российские реставраторы начали работы над картинами Рерихов в музее семьи на севере Индии 7 октября, 11:34
Людмила Турищева на чемпионате Европы 1974 года
Четырехкратной олимпийской чемпионке Людмиле Турищевой исполняется 65 лет 7 октября, 7:05
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4627662'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4627662'].sliderLength - 1}}
+
Открытие фотовыставки "Семья Рерихов - мост дружбы между российским и индийским народами"
© Евгения Кармалито/ТАСС
В химической лаборатории Рерихов полностью восстановлена обстановка
© Евгения Кармалито/ТАСС
Калинка-малинка в исполнении учащихся Академии искусств для детей имени Рериха
© Евгения Кармалито/ТАСС
Индуистский священнослужитель проводит Шанти-пуджу - молитву о мире и процветании​
© Евгения Кармалито/ТАСС
Церемония у места кремации Н.К. Рериха - самадхи​
© Евгения Кармалито/ТАСС
Торжественный подъем государственных флагов России и Индии и Знамени мира в усадьбе ​семьи Рерихов
© Евгения Кармалито/ТАСС

НАГГАР /Индия/, 8 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Сразу несколько новых музейных и выставочных экспозиций открылись в воскресенье в гималайской долине Кулу на севере Индии в рамках ежегодного фестиваля "Индия - Россия - Рерихи". Праздничные мероприятия, которые в этом году посвящены 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, а также 25-летию основания Международного мемориального треста Рерихов (ММТР), проходит в местечке Наггар (штат Химачал-Прадеш) в усадьбе русской семьи.

Центр культуры в индийской глубинке

В торжественной церемонии открытия программы основного дня фестиваля приняли участие старший советник посольства России в Индии Сергей Кармалито, заместитель главы администрации округа Кулу Раджеш Шарма, президент Форума индийских фотографов и художников (FIPA) Вимал Мехта, российский и индийский кураторы ММРТ - Лариса Сургина и Рамеш Чандер. На флагштоках у дома-музея вместе с рериховским Знаменем Мира были торжественно подняты государственные флаги России и Индии, а у самадхи - места кремации Николая Рериха - прошла шанти-пуджа, совместная молитва о мире и процветании.

Огласив приветственное обращение посла России в Индии Николая Кудашева к организаторам и участникам фестиваля, представитель российской дипмиссии отметил, что за четверть века мемориальный комплекс-музей в имении Рерихов стал одной из самых ярких достопримечательностей Химачал-Прадеша. "Сюда стремятся попасть не только ценители научного, философского и художественного наследия замечательной семьи, - отметил Кармалито. - Ежегодно посетителями музея становится 100 тыс. туристов из разных стран".

"Мы считаем ММТР одним из важнейших проектов российско-индийского гуманитарного сотрудничества и совместными усилиями нацелены превратить его в культурно-просветительский центр мирового уровня", - подчеркнул дипломат.

Выставки и экспозиции

На территории музейного комплекса была торжественно представлена выставка картин "Семья Рерихов - мост дружбы между российскими и индийскими народами", созданных участниками ежегодного летнего творческого лагеря, который проводит FIPA на базе Российского центра науки и культуры в Нью-Дели. "Такие проекты предоставляют прекрасную возможность ближе узнать и понять традиции и самобытную культуру наших народов", - заявил президент FIPA Вимал Мехта.

Далее гостям фестиваля была представлена фотоэкспозиция-летопись о деятельности ММТР, повествующая о повседневной музейной работе и праздниках комплекса, а также "Русский зал" с изделиями народных промыслов. Делегация рериховского общества Краснодарского края провела ее театрализованную презентацию, одарив на прощание гостей сушками и тряпичными птицами-берегинями, традиционными хранительницами домашнего очага.

Одним из центральных событий фестиваля стало открытие воссозданной химической лаборатории в Институте гималайских исследований "Урусвати", где Рерихи проводили свои исследования. Как отметила Сургина, сотрудникам ММТР удалось в деталях воссоздать обстановку кабинета, в котором собраны подлинные научные приборы и инструменты, использовавшиеся Рерихами.

"Калинка-малинка" в индийском исполнении

В рамках фестиваля состоялся академический семинар "Актуальность наследия Рерихов в современном мире", в котором приняли участие искусствоведы, философы и политологи из России и Индии, а также показ документального фильма "Зов космической эволюции", посвященной философским изысканиям Рерихов.

Воспитанники Академии искусств для детей имени Елены Рерих устроили концерт для гостей, прибывших из ряда регионов Индии и России (в том числе Краснодара и Крыма), а также Белоруссии и Эстонии. Горячими аплодисментами публика встретила танец, исполненный индийскими детишками под песню "Калинка-малинка", причем подпевали своему переплясу юные артисты на русском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очевидцы сообщили о хлопках на месте пожара на рынке "Синдика"
2
Площадь пожара на рынке "Синдика" составляет 3 тыс. квадратных метров
3
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
4
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
5
На рынке "Синдика" горит подземная парковка
6
Эрдоган: Турция работает с бойцами оппозиции для достижения соглашений по Идлибу
7
Почти миллион человек в Барселоне присоединились к акции в поддержку единства Испании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама