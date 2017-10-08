В Индии в рамках фестиваля "Индия - Россия - Рерихи" открылась серия экспозиций и выставок

Торжественный подъем государственных флагов России и Индии и Знамени мира в усадьбе ​семьи Рерихов © Евгения Кармалито/ТАСС

Торжественный подъем государственных флагов России и Индии и Знамени мира в усадьбе ​семьи Рерихов © Евгения Кармалито/ТАСС

НАГГАР /Индия/, 8 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Сразу несколько новых музейных и выставочных экспозиций открылись в воскресенье в гималайской долине Кулу на севере Индии в рамках ежегодного фестиваля "Индия - Россия - Рерихи". Праздничные мероприятия, которые в этом году посвящены 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, а также 25-летию основания Международного мемориального треста Рерихов (ММТР), проходит в местечке Наггар (штат Химачал-Прадеш) в усадьбе русской семьи.

Центр культуры в индийской глубинке

В торжественной церемонии открытия программы основного дня фестиваля приняли участие старший советник посольства России в Индии Сергей Кармалито, заместитель главы администрации округа Кулу Раджеш Шарма, президент Форума индийских фотографов и художников (FIPA) Вимал Мехта, российский и индийский кураторы ММРТ - Лариса Сургина и Рамеш Чандер. На флагштоках у дома-музея вместе с рериховским Знаменем Мира были торжественно подняты государственные флаги России и Индии, а у самадхи - места кремации Николая Рериха - прошла шанти-пуджа, совместная молитва о мире и процветании.

Огласив приветственное обращение посла России в Индии Николая Кудашева к организаторам и участникам фестиваля, представитель российской дипмиссии отметил, что за четверть века мемориальный комплекс-музей в имении Рерихов стал одной из самых ярких достопримечательностей Химачал-Прадеша. "Сюда стремятся попасть не только ценители научного, философского и художественного наследия замечательной семьи, - отметил Кармалито. - Ежегодно посетителями музея становится 100 тыс. туристов из разных стран".

"Мы считаем ММТР одним из важнейших проектов российско-индийского гуманитарного сотрудничества и совместными усилиями нацелены превратить его в культурно-просветительский центр мирового уровня", - подчеркнул дипломат.

Выставки и экспозиции

На территории музейного комплекса была торжественно представлена выставка картин "Семья Рерихов - мост дружбы между российскими и индийскими народами", созданных участниками ежегодного летнего творческого лагеря, который проводит FIPA на базе Российского центра науки и культуры в Нью-Дели. "Такие проекты предоставляют прекрасную возможность ближе узнать и понять традиции и самобытную культуру наших народов", - заявил президент FIPA Вимал Мехта.

Далее гостям фестиваля была представлена фотоэкспозиция-летопись о деятельности ММТР, повествующая о повседневной музейной работе и праздниках комплекса, а также "Русский зал" с изделиями народных промыслов. Делегация рериховского общества Краснодарского края провела ее театрализованную презентацию, одарив на прощание гостей сушками и тряпичными птицами-берегинями, традиционными хранительницами домашнего очага.

Одним из центральных событий фестиваля стало открытие воссозданной химической лаборатории в Институте гималайских исследований "Урусвати", где Рерихи проводили свои исследования. Как отметила Сургина, сотрудникам ММТР удалось в деталях воссоздать обстановку кабинета, в котором собраны подлинные научные приборы и инструменты, использовавшиеся Рерихами.

"Калинка-малинка" в индийском исполнении

В рамках фестиваля состоялся академический семинар "Актуальность наследия Рерихов в современном мире", в котором приняли участие искусствоведы, философы и политологи из России и Индии, а также показ документального фильма "Зов космической эволюции", посвященной философским изысканиям Рерихов.

Воспитанники Академии искусств для детей имени Елены Рерих устроили концерт для гостей, прибывших из ряда регионов Индии и России (в том числе Краснодара и Крыма), а также Белоруссии и Эстонии. Горячими аплодисментами публика встретила танец, исполненный индийскими детишками под песню "Калинка-малинка", причем подпевали своему переплясу юные артисты на русском языке.