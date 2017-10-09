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"Союз рабочих" Андриссена исполнят в Новой Третьяковке в честь 100-летия революции

Культура
9 октября, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В программе также прозвучат редко исполняемые произведения советской эпохи

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Самое масштабное в России исполнение ритмической партитуры "Союз рабочих" современного голландского композитора Луи Андриссена ждет в понедельник гостей концерта "Революция в звуке" в Новой Третьяковке на Крымском валу. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля Sound Up.

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Организаторы концерта предлагают услышать в "Союзе рабочих" "своего рода манифест социалистических идей коллективизации". Ритмическая партитура написана для свободного состава инструментов. Главным условием воспроизведения становится безукоризненно синхронная игра музыкантов и максимально громкое звучание инструментов. По словам Андриссена, "только тогда, когда каждый инструмент играет с таким чувством, что его партия - самая главная, исполнение по-настоящему удается, как это бывает в политике".

Воплотить задумку автора в этот вечер постараются музыканты Студии Новой музыки Московской консерватории. За дирижерский пульт встанут Игорь Дронов и Станислав Малышев.

В программе "Революция в звуке" также прозвучат редко исполняемые произведения советской эпохи. Например, ранние урбанистические опусы Дмитрия Шостаковича (фрагменты из балета "Болт"), Александра Мосолова ("Сталь"), Владимира Дешевова ("Рельсы") и "Аэрофоническая сюита" для терменвокса (первого музыкального электроинструмента, звучащего от движения рук исполнителей) с ансамблем Иосифа Шиллингера (1929).

Выставка "Некто 1917"

Зрители также смогут посетить тематическую выставку Третьяковской галереи "Некто 1917", где представлены живопись и скульптура революционного года из коллекций ведущих музеев России, галереи Тейт и Центра Помпиду. В экспозицию входят произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Александра Родченко, Ольги Розановой и других авторов.

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