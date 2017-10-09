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СМИ: в Лос-Анджелесе установили памятник актеру Антону Ельчину

Культура
9 октября, 7:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Монумент установлен на могиле актера на кладбище Hollywood Forever

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© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Памятник ушедшему из жизни американскому актеру Антону Ельчину установили в Лос- Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье новостной портал TMZ.

По его данным, бронзовую ростовую статую установили на могиле актера, расположенной на кладбище Hollywood Forever.

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На церемонии открытия мемориала присутствовали многие бывшие коллеги и друзья артиста, включая режиссера Джея Джея Абрамса и актеров Саймона Пегга и Зои Салдану, с которыми Ельчин работал над несколькими частями киноцикла "Звездный путь" (Star Trek). Почтить память актера также пришла голливудская звезда Дженнифер Лоуренс, с которой он сыграл в фильме "Как сумасшедший" (Like Crazy, 2011).

27-летний Ельчин погиб 19 июня 2016 года возле своего дома в Лос-Анджелесе в результате несчастного случая - актера фактически раздавил его автомобиль. Припаркованный внедорожник Jeep Grand Cherokee съехал по крутому склону дороги и прижал молодого человека к металлическому забору. В этом положении тело актера и обнаружили его друзья.

Ельчин родился в 1989 году в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов. В возрасте примерно полугода вместе с родителями он переехал из СССР в США. Играть в фильмах Ельчин начал еще ребенком. Наибольшую известность актер получил, в частности, благодаря съемкам в картинах "Альфа Дог" (Alpha Dog, 2006), "Звездный путь" (Star Trek, 2009), "Терминатор: да придет спаситель" (Terminator Salvation, 2009).

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