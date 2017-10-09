В Мурманске откроется первый в регионе виртуальный концертный зал

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МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал впервые начнет работу в Мурманской области. Как сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства, он создан в Мурманске на базе областной филармонии.
"В Мурманской областной филармонии открывается виртуальный концертный зал", - сообщает пресс-служба.
Создать первый в регионе виртуальный концертный зал, где северяне смогут услышать и увидеть трансляции выступлений лучших российских исполнителей, удалось в рамках проекта Московской государственной филармонии. Первая программа, которая пройдет в Мурманске, называется "Венский блеск". В исполнении "Виртуозов Москвы" под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.
Это стало еще одним результатом капитальной реконструкции филармонии в Мурманске. Мурманская областная филармония была создана в 1975 году. Свое здание у нее появилось в 1994 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Реконструкция была начата три года назад.
Здесь создается фактически новый концертный зал, в котором использованы все самые современные технологии. Главным новшеством стал орган. Он по заказу филармонии был специально изготовлен немецкой фирмой GLATTER-GOTZZ. Его детали были переправлен паромом из Германии в Санкт-Петербург, а оттуда на большегрузных автомобилях доставлены в Мурманск.
Открыта реконструированная филармония была осенью 2016 года в рамках празднования 100-летия Мурманска.