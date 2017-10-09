Ричи Блэкмор привезет обновленный состав группы Rainbow в Москву и Санкт-Петербург

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Британско-американская рок-группа Rainbow и ее основатель - гитарист Ричи Блэкмор - приедут с концертами в Москву и Санкт-Петербург весной 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.
Концерт в московском СК "Олимпийский" запланирован на 8 апреля, в Ледовом дворце в Петербурге - на 11 апреля.
"Весной 2018 года сам Ричи Блэкмор с воссозданным Rainbow приедет в Москву и Санкт-Петербург с программой Memories in Rock 2018. Поистине, великое событие с исторической значимостью", - отметили организаторы.
В нынешнем составе Rainbow будут играть ударник Дэвид Кит, басист Боб Нуво, клавишник Йенс Юханссон. У микрофона встанет чилиец Ронни Ромеро, чей вокал Блэкмор описывает как "нечто среднее между Ронни Джеймсом Дио и Фредди Меркьюри".
В плейлист российских концертов войдут лучшие вещи разных периодов Rainbow (Stargazer, Since You Been Gone и Man on the Silver Mountain), а также главные хиты Deep Purple. "Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и даже Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом (Soldier of Fortune, Burn, Mistreated)", - добавили в концертном агентстве.
Хард-рок-группа Rainbow была основана в 1975 году гитаристом Deep Purple Ричи Блэкмором и музыкантами квартета Elf во главе с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. В дальнейшем состав коллектива неоднократно менялся, группа дважды прекращала существование - с 1984 по 1994 и с 1997 по 2015 годы. Rainbow записала восемь студийных альбомов и продала более 28 млн записей по всему миру.