Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ричи Блэкмор привезет обновленный состав группы Rainbow в Москву и Санкт-Петербург

Культура
9 октября, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Концерт британско-американской рок-группы в Москве запланирован на 8 апреля, в Петербурге - на 11 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ричи Блэкмор и группа Rainbow

Ричи Блэкмор и группа Rainbow

© Steve Thorne/Redferns/Getty Images

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Британско-американская рок-группа Rainbow и ее основатель - гитарист Ричи Блэкмор - приедут с концертами в Москву и Санкт-Петербург весной 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

Концерт в московском СК "Олимпийский" запланирован на 8 апреля, в Ледовом дворце в Петербурге - на 11 апреля.

"Весной 2018 года сам Ричи Блэкмор с воссозданным Rainbow приедет в Москву и Санкт-Петербург с программой Memories in Rock 2018. Поистине, великое событие с исторической значимостью", - отметили организаторы.

В нынешнем составе Rainbow будут играть ударник Дэвид Кит, басист Боб Нуво, клавишник Йенс Юханссон. У микрофона встанет чилиец Ронни Ромеро, чей вокал Блэкмор описывает как "нечто среднее между Ронни Джеймсом Дио и Фредди Меркьюри".

В плейлист российских концертов войдут лучшие вещи разных периодов Rainbow (Stargazer, Since You Been Gone и Man on the Silver Mountain), а также главные хиты Deep Purple. "Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и даже Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом (Soldier of Fortune, Burn, Mistreated)", - добавили в концертном агентстве.

Хард-рок-группа Rainbow была основана в 1975 году гитаристом Deep Purple Ричи Блэкмором и музыкантами квартета Elf во главе с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. В дальнейшем состав коллектива неоднократно менялся, группа дважды прекращала существование - с 1984 по 1994 и с 1997 по 2015 годы. Rainbow записала восемь студийных альбомов и продала более 28 млн записей по всему миру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
В районе строительства Крымского моста 11-14 октября ограничат движение судов
6
Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом
7
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Темы дня
Новости партнеров
Реклама