Выставка о Grammy откроется в Москве к церемонии вручения Российской музыкальной премии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная премии Grammy, откроется в Москве в декабре и будет приурочена к вручению Российской национальной музыкальной премии (РНМП). Об этом сообщил в понедельник основатель и директор музея Grammy в Лос-Анджелесе Боб Сантелли, выступая по видеосвязи на презентации РНМП-2017.

"В начале этого года на церемонии Grammy в Лос-Анджелесе мы вместе с Михаилом Гуцериевым (генеральным спонсором РНМП - прим. ТАСС) обсуждали возможности для развития отношений между российскими и американскими музыкантами. В результате появилась идея создать выставку, которая расскажет о музыке, звучавшей на Grammy, и о том, что вдохновляет музыкантов по всему миру на создание музыки. Эта выставка будет в Москве в декабре этого года", - сказал Сантелли.

Выставка откроется 13 декабря в Государственном Кремлевском дворце, где будут объявлены лауреаты РНМП-2017. Затем экспозицию можно будет увидеть до конца месяца в Смоленском пассаже.

"Я узнал о работе в Москве по созданию Российской музыкальной премии, основанной на тех же принципах, что и награда Grammy. Эта премия для тех артистов, кто сам предоставляет музыкальный материал для оценки и сам участвует в оценке работы своих коллег, их музыки и песен. Это замечательный проект, и, надеюсь, он будет жить и развиваться", - добавил глава музея.

Президент Академии российской музыки (АРМ) Юрий Костин подчеркнул, что главным принципом РНМП является объективность. "В прошлом году [во время первого вручения премии] самым сложным было доказать, что мы здесь не подтасовываем никаких результатов. У нас впереди большая и серьезная работа. Самое главное - это оставаться верными себе и ни в коем случае не нарушать принципов этой премии", - заметил он.

Российская национальная музыкальная премия учреждена в 2016 году Фондом поддержки отечественной музыки "Академия российской музыки" по инициативе российских продюсерских центров, популярных исполнителей и представителей медиасообщества. До 26 октября 2017 года звукозаписывающие компании, артисты и лейблы могут оправить свои заявки на участие в конкурсе. После проверки точности распределения по номинациям члены АРМ, среди которых известные музыкальные обозреватели, представители музыкальных каналов и студий производства, деятели искусства, с помощью голосования определят пятерки финалистов.