Ансамбль им. Александрова поздравил Общество российско-китайской дружбы с 60-летием

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Общество российско-китайской дружбы в понедельник отметило 60-летний юбилей в Большом театре. Концерт в честь знаменательной даты дал Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. На сцену вместе с прославленным коллективом также поднялся народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Столп народной дипломатии

Для участия в праздничных мероприятиях в Москву прибыла представительная делегация из Китая во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), председателем Общества китайско-российской дружбы Чэнь Юанем.

Поздравления Обществу российско-китайской дружбы направили лидеры обоих государств. В приветственном послании президента России Владимира Путина, которое зачитала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отмечается, что с деятельностью Общества связана практически вся современная история российско-китайских отношений. "С первых дней своего существования этот канал народной дипломатии играет весомую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, прямых контактов между регионами РФ и провинциями КНР, побратимских связей между городами, обменов по линии различных межправительственных организаций", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании, которое зачитал посол Китая в России Ли Хуэй, отметил возрастающую роль народной дипломатии "на новом историческом старте" российско-китайских отношений. Он выразил убежденность, что Общество российско-китайской дружбы в дальнейшем будет вносить еще более значимый вклад в "укрепление дружбы и душевное сближение двух народов".

"Смуглянка" и "Подмосковные вечера"

После официальной части зрителей ждал концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В его исполнении прозвучали всем известные и любимые "Пора в путь-дорогу", "Ах ты, степь широкая", "Ой, цветет калина", "Вдоль по Питерской", "Смуглянка" и, конечно, "Калинка". Ансамбль исполнил также произведения китайских авторов - "Моя родина - мать" и "Я простой солдат". Аплодисменты сорвали искрящиеся весельем и задором хореографические композиции "Зимушка", "Матросская барыня" и "Русская плясовая".

В заключительной части концерта на сцену поднялся Иосиф Кобзон. Народный артист СССР исполнил ставшие уже родными в Китае "Катюшу" и "Подмосковные вечера".

Финальным аккордом прозвучало "Прощание славянки". С первыми звуками марша зал поднялся и рукоплескал стоя.