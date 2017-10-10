Фестиваль TERRITORIЯ представит в Москве новые спектакли Лепажа, Серебренникова, Фабра

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ пройдет в Москве в 12-й раз с 12 по 25 октября. В программе смотра значатся новые спектакли таких мастеров сценического искусства, как Робер Лепаж, Кирилл Серебренников, Ян Фабр и многие другие. Во вторник состоится пресс-конференция, которая станет традиционным прологом театрального форума, сообщили ТАСС в пресс-службе TERRITORIЯ.

Памяти Юрия Любимова

По словам собеседника агентства, прежде всего будет оглашено обращение арт-дирекции TERRITORIЯ, в состав которой входят, в частности, Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Василий Церетели. Озвучит коллективный текст художественный руководитель фестиваля TERRITORIЯ, народный артист РФ Евгений Миронов.

В этом году смотр посвящен памяти Юрия Петровича Любимова, 100-летие со дня рождения которого широко отмечается в эти дни, говорится в обращении. "Любимов не только великий режиссер, не только основатель одного из самых знаменитых русских театров прошлого века и не только человек, проживший одну из самых долгих и плодотворных жизней в истории искусства, Любимов еще и наглядное воплощение того, что творчество неотделимо от свободы, что настоящий художник всегда побеждает и оказывается сильнее, что любые испытания, обусловленные конкретными историческими обстоятельствами, не могут сломать подлинный талант", - утверждают авторы документа.

"Мы постарались сделать афишу фестиваля-школы как можно более насыщенной как для зрителей, так и для участников, представляющих несколько десятков городов России и ближнего зарубежья", - отмечается в обращении. TERRITORIЯ включит основную и специальные программы.

TERRITORIЯ премьер

Фестиваль откроется 12 октября в Театре наций премьерой фильма Александра Шейна "ВМаяковский". В главных ролях - Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Антон Адасинский.

В общей сложности программа TERRITORIЯ этого года включила пять премьер. В их числе - выставка Робера Лепажа "Ночь в библиотеке", которая пройдет в течение месяца - с 12 октября по 12 ноября в Мультимедиа Арт Музее. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут познакомиться с книжными сокровищницами Сараево, Мехико, Александрии, Вашингтона, Копенгагена и даже спуститься на борт знаменитого "Наутилуса" из романа Жюля Верна. Сопровождать зрителя в виртуальном путешествии будет куратор выставки, художественный руководитель фестиваля TERRITORIЯ Евгений Миронов.

Одним из участников TERRITORIЯ станет Ян Фабр. В этом году мастер и артисты его компании "Трубляйн" (Бельгия) представят новый спектакль "Бельгийские правила / Бельгия правит". Премьера состоялась 18 июля в Вене на крупнейшем международном фестивале современного танца и перформанса Impulstanz. Теперь спектакль увидят зрители TERRITORIЯ.

Еще одной европейской премьерой в программе фестиваля станет спектакль "Наследие. Комнаты без людей" - совместная работа театра "Види-Лозанн" (Швейцария) и компании "Римини Протокол" (Германия). Авторы спектакля - Штефан Кэги и Доминик Хубер - предлагают зрителю пройти восемь комнат и послушать восемь историй людей, заранее подготовившихся к собственной смерти, которые озвучат восемь посланий, адресованных живым. Спектакль пройдет в Центре современного искусства Визнавод при поддержке швейцарского совета по культуре в Москве Про Гельвеция.

Впервые в Россию приезжает баронесса Анна Тереза де Кеерсмакер и ее танцевальная компания РОЗАС (Бельгия) со спектаклем "Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха". Театральная группа Гоб Сквод (Германия) - европейские экспериментаторы - тоже приедут в Россию в первый раз. Их спектакль "Война и мир" - историческое дефиле по роману Толстого. В салоне Анны Павловны Шеррер помимо героев романа появятся и Ленин, и Мэрилин Монро, и современные политики.

Свои работы представят в Москве аргентинский режиссер и художник Фернандо Рубио, его греческий коллега Димитрис Папаиоанну. В программе фестиваля значатся также новые российские спектакли - "Цирк" Максима Диденко (Театр Наций), "Я сижу в комнате" Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Власика (театр post), "Тобольск. Доска почета" Дмитрия Брусникина.

Завершением фестиваля станет спектакль Латвийского национального театра "Ближний город". Премьера Кирилла Серебренникова по пьесе Марюса Ивашкявичюса представляет собой абсурдистскую комедию, рассказывающую о том, что происходит, когда мы выпускаем наружу самые сокровенные мечты и позволяем им осуществиться. Спектакль будет показан в Москве при поддержке посольства Латвии в РФ.

Спецпрограммы

Одна из визитных карточек фестиваля TERRITORIЯ - проект "Живые пространства". Его авторы утверждают, что театр может быть в любом месте - например, в подземной парковке, офисном центре или огромном рынке в центре Москвы. Именно такой театр делают молодые режиссеры и художники, курирующие проект "Живые пространства", которые в этом году сделали сценой для театра общественный транспорт.

TERRITORIЯ - единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву более 50 молодых актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Специально для них арт-дирекция фестиваля организует образовательную программу - интенсивную стажировку с уникальным составом педагогов и спикеров.

В этом году педагогами фестивальной школы TERRITORIЯ станут режиссеры, хореографы, композиторы, художники из десяти стран: студенты фестиваля не только принимают участие в серии мастер-классов, лекций, тренингов, творческих встреч и семинаров, но и посещают все события фестиваля - спектакли, выставки, кинопоказы, перформансы, читки.

Героем ежегодной программы "Встреча с легендой" в этом году станет Анатолий Васильев. В рамках 100-летия со дня рождения Юрия Любимова студенты посетят Театр на Таганке, увидят уникальные видеозаписи репетиций великого режиссера, посмотрят легендарный спектакль "Добрый человек из Сезуана".

О фестивале

Международный фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ проходит с 2006 года при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры Москвы. Штаб-квартира фестиваля - Театр Наций. В арт-дирекцию фестиваля входят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Кирилл Серебренников, Теодор Курентзис, Андрей Ураев, Василий Церетели.