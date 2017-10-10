Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе секции "Кино" в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участники встречи расскажут о ключевых мероприятиях секции, ее гостях и специальных событиях этого года в сфере кинематографа.
В мероприятии принимают участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, руководитель секции "Кино" VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, кинокритик Андрей Плахов, продюсер, консультант секции Елена Лапина и кинокритик, заместитель руководителя секции Константин Шавловский.
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года.