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Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. Видеотрансляция

Культура
10 октября, 13:09 UTC+3

В ходе пресс-конференции участники обсуждают основные мероприятия секции и главные события в сфере кинематографа в 2017 году

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе секции "Кино" в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участники встречи расскажут о ключевых мероприятиях секции, ее гостях и специальных событиях этого года в сфере кинематографа. 

В мероприятии принимают участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, руководитель секции "Кино" VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, кинокритик Андрей Плахов, продюсер, консультант секции Елена Лапина и кинокритик, заместитель руководителя секции Константин Шавловский.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года.

 

 

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Персоны
Бондарчук, Федор Сергеевич Журавский, Александр Владимирович
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