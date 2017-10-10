Более 500 билетов продано за первый час работы выставки рисунков Климта и Шиле в Москве

Автопортрет Густава Климта на выставке "Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из музея Альбертина (Вена)" в ГМИИ им. А.С. Пушкина. © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века, открывшаяся в ГМИИ им. А.С. Пушкина 10 октября, собрала более 500 посетителей только за первый час работы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

До 24 октября все онлайн-билеты в Галерею искусств, где проходит выставка рисунков австрийских художников, уже выкуплены. Поэтому музей можно посетить только по билетам, купленным непосредственно в его кассах.

"К 12:00 в на выставку рисунков Климта и Шиле было продано 505 билетов, включая экскурсионные туры", - сказали во вторник в пресс-службе ГМИИ.

На первой в России масштабной выставке произведений Густава Климта и Эгона Шиле представлено более 100 листов из собрания венского музея Альбертина.

По словам австрийского куратора выставки Кристофа Мецгера, творчество Климта и Шиле тесно связанно с историей музея Альбертина, потому что коллекционирование их работ началось еще при их жизни. А после смерти художников, в музей стали поступать работы от их семей.

Выставка в Пушкинском музее станет первой остановкой из мирового турне коллекции, приуроченного к 100-летию со дня смерти художников. Затем экспозиция отправится в бостонский музей и королевскую академию в Лондоне.

Сама экспозиция состоит из "нескольких слоев". Благодаря такой структуре зритель может проследить развитие стиля художников от историзма и академизма к модерну и далее к экспрессионизму.

В начале экспозиции преобладают работы Климта, а в последнем зале - работы Шиле. В середине выставки сталкиваются работы обоих мастеров. Иногда по принципу подобия, иногда по контрасту.

Выставка 18+

Климт произвел революцию в изображении обнаженной женской натуры ("Лежащая обнаженная"). По словам организаторов выставки в Пушкинском музее, в откровенной трактовке эротики в своих рисунках он пошел дальше, нежели в живописи. Также и значительная часть работ Шиле на бумаге посвящена женским моделям, чаще обнаженным ("Сидящая обнаженная", "Обнаженная, лежащая на животе").

Выставка графических работ Густава Климта и Эгона Шиле носит ограничения по возрасту и рекомендована к просмотру лицам старше 18 лет.

Климт и Шиле в Москве спустя 44 года

По словам куратора выставки Виталия Мишина, в 1973 году в ГМИИ им. А. С. Пушкина уже проходила выставка "Шедевры рисунка из музея Альбертина". Уже тогда, по мнению сотрудника музея, москвичи могли осознать масштаб и значимость музея Альбертина, как "сокровищницы графического искусства". На ней были презентованы 150 листов, представлявших разные национальные школы и эпохи. Экспозиция включала так же и три рисунка Климта и два Шиле, которые по прошествии 44 лет вновь оказались в российской столице.