Более 500 билетов продано за первый час работы выставки рисунков Климта и Шиле в Москве

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века, открывшаяся в ГМИИ им. А.С. Пушкина 10 октября, собрала более 500 посетителей только за первый час работы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
До 24 октября все онлайн-билеты в Галерею искусств, где проходит выставка рисунков австрийских художников, уже выкуплены. Поэтому музей можно посетить только по билетам, купленным непосредственно в его кассах.
"К 12:00 в на выставку рисунков Климта и Шиле было продано 505 билетов, включая экскурсионные туры", - сказали во вторник в пресс-службе ГМИИ.
На первой в России масштабной выставке произведений Густава Климта и Эгона Шиле представлено более 100 листов из собрания венского музея Альбертина.
По словам австрийского куратора выставки Кристофа Мецгера, творчество Климта и Шиле тесно связанно с историей музея Альбертина, потому что коллекционирование их работ началось еще при их жизни. А после смерти художников, в музей стали поступать работы от их семей.
Выставка в Пушкинском музее станет первой остановкой из мирового турне коллекции, приуроченного к 100-летию со дня смерти художников. Затем экспозиция отправится в бостонский музей и королевскую академию в Лондоне.
Сама экспозиция состоит из "нескольких слоев". Благодаря такой структуре зритель может проследить развитие стиля художников от историзма и академизма к модерну и далее к экспрессионизму.
В начале экспозиции преобладают работы Климта, а в последнем зале - работы Шиле. В середине выставки сталкиваются работы обоих мастеров. Иногда по принципу подобия, иногда по контрасту.
Климт произвел революцию в изображении обнаженной женской натуры ("Лежащая обнаженная"). По словам организаторов выставки в Пушкинском музее, в откровенной трактовке эротики в своих рисунках он пошел дальше, нежели в живописи. Также и значительная часть работ Шиле на бумаге посвящена женским моделям, чаще обнаженным ("Сидящая обнаженная", "Обнаженная, лежащая на животе").
Выставка графических работ Густава Климта и Эгона Шиле носит ограничения по возрасту и рекомендована к просмотру лицам старше 18 лет.
По словам куратора выставки Виталия Мишина, в 1973 году в ГМИИ им. А. С. Пушкина уже проходила выставка "Шедевры рисунка из музея Альбертина". Уже тогда, по мнению сотрудника музея, москвичи могли осознать масштаб и значимость музея Альбертина, как "сокровищницы графического искусства". На ней были презентованы 150 листов, представлявших разные национальные школы и эпохи. Экспозиция включала так же и три рисунка Климта и два Шиле, которые по прошествии 44 лет вновь оказались в российской столице.