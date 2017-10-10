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Старейший русский хор представил в Париже духовную музыку пяти веков

Культура
10 октября, 20:32 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, октября. /ТАСС

В концерте прозвучали произведения Бортнянского, Рахманинова, Свиридова и Чайковского

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ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Духовная музыка XVI-XX веков прозвучала в Париже на концертах в рамках Дней русской культуры 9 и 10 октября. Масштабную программу представил Московский Синодальный хор, который ведет свою историю с 1589 года, он считается старейшим русским профессиональным коллективом.

"Концерты прошли в Свято-Троицком кафедральном соборе, входящем в комплекс Русского духовно-культурного центра. Расположенный на набережной Бранли неподалеку от Эйфелевой башни, этот храм стал символом особой связи русской и французской культур", - рассказал ТАСС дирижер хора Алексей Пузаков. Он отметил, что был приятно удивлен вниманием французской публики. "Храм наполнился людьми и яблоку негде было упасть в прямом смысле слова, такого аншлага я еще не видел", - отметил Пузаков.

Под его руководством хор исполнил целую ретроспективу русской музыки: от знаменного распева, "русского барокко" Бортнянского, до произведений Рахманинова и Свиридова. Также было исполнено одно из знаковых произведений Чайковского - "Литургия", которая за советский период оказалась почти полностью забыта.

Концерты в Париже стали частью большого европейского просветительского тура Синодального хора, который возрождает традицию зарубежных гастролей спустя 100 лет после упразднения коллектива в 1918 году.

Дни русской духовной культуры в Париже - масштабный культурно-просветительский проект, который организуют Министерство культуры и Министерство иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с Русской православной церковью.

Дни России продлятся два месяца, за это время парижан ожидают концерты молодых оперных певцов академии при Мариинском театре под руководством Ларисы Гергиевой и исполнителей Санкт-Петербургского дома музыки. Кроме того, запланированы спектакль Санкт-Петербургского театра марионеток имени Деммени, неделя духовного кино, российско-французская конференция "Христианская идентичность Европы", круглый стол "Роль русской эмиграции в сохранении духовных связей России и Франции в XХ-XXI веков".

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