WSJ: Apple займется производством продолжения сериала Стивена Спилберга

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Корпорация Apple займется производством продолжения фантастического сериала режиссера Стивена Спилберга "Удивительные истории" (Amazing Stories). Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Apple, решившая приступить к производству оригинального видеоконтента, заключила соглашение с компанией Спилберга Amblin Television и владеющим телесетью NBC конгломератом Comcast и примет участие в производстве новых 10 эпизодов "Удивительных историй", выходивших на телеэкраны в 1980-х годах. Как отмечает издание, на создание каждой серии планируется потратить более $5 млн.

Продолжение "Удивительных историй" станет первым телепроектом с участием Apple после того, как она наняла бывших продюсеров из компании Sony, поручив им заняться разработкой собственного видеоконтента для корпорации. Подробности нового проекта и его возможная дата выхода неизвестны. При этом, по данным The Wall Street Journal, Спилберг выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. Также к работе будет привлечен популярный сценарист и продюсер Брайан Фуллер, известный по созданию сериала NBC "Ганнибал" (Hannibal, 2013-2015).

Президент подразделения NBC Entertainment Дженнифер Салке заявила, что телеканал рад сотрудничеству с Apple и не может представить себе "более подходящей интеллектуальной собственности" для совместной работы с компанией, чем указанный сериал. В Apple от комментариев отказались.

"Удивительные истории" - спродюсированный Спилбергом фантастический телесериал с элементами хоррора, который выходил в США на телеканале NBC в 1985-1987 годах. Всего было показано два сезона. Постановщиками некоторых серий выступали как сам Спилберг, так и многие другие известные режиссеры, включая Мартина Скорсезе и Роберта Земекиса. Сериал был номинирован на 12 престижных премий "Эмми", получив в итоге пять наград.