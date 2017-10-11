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Хворостовский собирается отметить юбилей вместе с родителями в Лондоне

Культура
11 октября, 3:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС
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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Оперный певец Дмитрий Хворостовский намерен отпраздновать свой 55-й день рождения с родителями в Лондоне 16 октября. Об этом сообщается в официальном аккаунте певца в социальной сети Facebook.

"Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные, чтобы отпраздновать свой день рождения с ними", - говорится в сообщении.

Ранее ряд российских СМИ опубликовали информацию о кончине артиста.

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. В конце сентября 2016 года певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра", а в декабре Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос". В конце июня стало известно, что певец не сможет по состоянию здоровья принять участие в новом сезоне 2017 - 2018 гг. Венской оперы.

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