Хворостовский собирается отметить юбилей вместе с родителями в Лондоне

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Оперный певец Дмитрий Хворостовский намерен отпраздновать свой 55-й день рождения с родителями в Лондоне 16 октября. Об этом сообщается в официальном аккаунте певца в социальной сети Facebook.

"Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные, чтобы отпраздновать свой день рождения с ними", - говорится в сообщении.

Ранее ряд российских СМИ опубликовали информацию о кончине артиста.

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. В конце сентября 2016 года певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра", а в декабре Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос". В конце июня стало известно, что певец не сможет по состоянию здоровья принять участие в новом сезоне 2017 - 2018 гг. Венской оперы.