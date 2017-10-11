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Посещаемость музея-заповедника Есенина возросла до 400 тыс. человек в год

Культура
11 октября, 18:16 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

По словам директора, за последние годы музей открыл несколько постоянных экспозиций, ведутся восстановительные работы утраченных в советский период построек

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БЕЛГРАД, 11 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посещаемость Государственного музея-заповедника Есенина в селе Константиново в Рязанской области за последние годы возросла до 400 тыс. человек в год. Об этом в интервью ТАСС рассказал в среду директор музея Борис Иогансон, представивший в Русском доме Белграда выставку "Мой край, задумчивый и нежный…".

Он напомнил, что Сергей Есенин творил в одно время с такими выдающимися поэтами Серебряного века как Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Заболоцкий и Маяковский. "Согласно проводившимся опросам в нашей стране, Есенин твердо занимает второе место после Пушкина. У нас наблюдается положительная синусоида посещений, с каждым годом все больше людей приезжает к нам в музей. За несколько лет посещаемость увеличилась практически в два раза - до 400 тыс. человек в год", - сообщил Иогансон.

По словам директора, музей за последние годы открыл несколько постоянных экспозиций, восстанавливаются и реанимируются постройки, утраченные в советский период. "Сейчас усиленно занимаемся усадьбой Лидии Ивановны Кашиной, собираемся восстанавливать малые архитектурные формы - каретный двор, баню, оранжерею, амбар, уже восстановили дом священника Смирнова, который был духовным наставником Есенина, сейчас там действует постоянна экспозиция, также восстановлены торговая лавка, трактир, школа грамоты в селе Спас-Клепики", - рассказал руководитель.

"О проблемах сейчас не очень хотелось бы говорить, но они есть. В первую очередь они связаны с охранными зонами вокруг музея-заповедника, которые составляют 45 тыс. га, это около 40 населенных пунктов, которые входят в границы достопримечательного места "Есенинская Русь". Надеюсь, что, согласно действующему поручению президента РФ Владимира Путина, эти проблемы в ближайшее время решатся, будут законодательно утверждены градостроительные регламенты и режимы, и проблема нивелируется", - отметил Иогансон.

Открытие выставки в Белграде посетили около 100 человек. Экскурсию по экспозиции провела ее автор Валерия Евдокимова. Зрители смогли увидеть черновики стихов Есенина, первые издания его поэтических сборников, портреты поэта, написанные художниками в разные годы, архивные фотографии, личные вещи. Одним из самых интересных экспонатов стали очки, принадлежавшие матери Сергея Александровича - Татьяне Федоровне Есениной.

Экспозиция завершает свое международное турне. Ранее она побывала в Баку, Варшаве, и Берлине. В сербской столице выставка будет находится в течение 10 дней, после чего вернется в Рязанскую область.

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