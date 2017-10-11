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В Москве состоялась премьера фильма Disney российского производства "Последний Богатырь"

Культура
11 октября, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября /ТАСС

Съемки фильма в Москве, Подмосковье и окрестностях Сочи

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МОСКВА, 11 октября, /ТАСС/. В киноцентре "Каро 11 Октябрь" прошла премьера нового фильма "Последний богатырь" - приключенческой картины режиссера Дмитрия Дьяченко, созданной на основе русских сказок. В фильме производства студий Disney и Yellow, Black and White на современный лад разыгрываются знакомые с детства истории.

"Жанр сказки - это то, чем славится студия Disney. Мы привносим в проект экспертизу на основании уже почти 80 летнего мирового опыта. Yellow, Black and White - авторы самых успешных комедийных проектов в России. Это сотрудничество позволит нам сделать по-настоящему веселый, инновационный современный фильм", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании Disney в России.

Герои фильма - персонажи народных сказок и былинные богатыри: Добрыня Никитич, Баба Яга и избушка на курьих ножках, Водяной, Кощей Бессмертный. Работа над сценарием "Последнего богатыря" велась несколько лет. Съемки фильма проходили как в павильонах в Москве, так и на натурных локациях в Москве, Подмосковье и окрестностях Сочи.

Это не первый российский фильм Disney. Созданная в 2009 году картина "Книга мастеров" стала первым российский фильмом компании в жанре сказки. "Представлять фильм под брендом Disney на российском рынке - это большая ответственность и большое счастье, - рассказала генеральный директор российского подразделения компании Марина Жигалова- Озкан. - Мы надеемся, что приключения наших героев понравятся зрителям всех поколений".

Главные роли в фильме "Последний богатырь" исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов. В России картина выходит в широкий прокат 19 октября.

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