В шорт-лист кинофестиваля Arctic Open вошли 48 фильмов

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Почти 50 картин вошли в шорт-лист I Международного фестиваля стран Арктики Arctic Open, который пройдет в Архангельске 7-9 декабря. Об этом сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"В конкурсной программе фестиваля будут представлены 48 картин. Они были отобраны из более чем 250 фильмов, которые пришли на фестиваль. Главным критерием отбора было - это должно быть прежде всего хорошее кино, с актуальной тематикой, которая волнует сегодня человека в современном мире. А Арктика, Север - это непростая, уникальная территория, которая сегодня как никогда притягивает умы кинематографистов", - сказала Статикова.

В шорт-лист вошли шесть художественных полнометражных фильмов и 11 игровых короткометражек. Если полный метр представляют отечественные работы, то в номинации "короткометражное игровое кино" представлены работы из России, Канады, Великобритании, Норвегии, а также совместного производства: России и Грузии и Канады, Австралии и США.

Программа полнометражных документальных фильмов получилась самой многочисленной - в конкурсе будут участвовать 23 картины. В номинации документальных короткометражек представят восемь лент.

"На фестивальных киноплощадках будут представлены работы не только именитых документалистов, уже собравших кинопремии российских и зарубежных фестивалей, но и молодых, дерзких, ищущих свой путь режиссеров. Каждый автор самобытен и интересен", - сказала ТАСС программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

Конкурсное жюри фестиваля приступит к работе 15 октября.

О фестивале

Проект кинофестиваля Arctic Open был признан победителем конкурса на предоставление грантов президента РФ. В конкурсе предусмотрены две программы - национальная и международная. Предпочтение отдается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.

ТАСС является главным информационным партнером фестиваля.