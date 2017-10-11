Писатель Льоса поделился своими впечатлениями о Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса в среду встретился с читателями в Московском доме книги на Арбате, он рассказал о сложностях статуса нобелевского лауреата и поделился впечатлениями о российской столице.

Писатель прибыл в Москву для получения престижной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за книгу "Скромный герой". Несмотря на московские пробки, в которых литератор существенно задержался, он с большим теплом отозвался о столице.

"Я увидел совершенно преображенный город, невероятно современный, динамичный, вошедший в мир мировой моды и технологий, - сказал он. - Это чувство современности сейчас бросается в глаза".

Быть нобелевским лауреатом

Писатель признался, что статус нобелевского лауреата отнимает много времени. Льоса был назван лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2010 году.

"Нобелевская премия крайне котируется в мире, - заметил он. - Когда получаешь эту награду, то ты начинаешь испытывать огромное давление - тебя приглашают на всевозможные ярмарки, издатели заставляют участвовать в лекциях и презентациях. Это заставляет бороться за творческое время".

По его словам, все вокруг считают, что писатели, получив премию Нобеля, будто "превращаются в застывшую мраморную статую". "Приходится доказывать, что ты продолжаешь жить и творить", - заметил писатель.

Литература и сложные времена

Льоса считает, что существует прямая связь между сложными историческими периодами и появлением хороших произведений.

"Думаю, что можно установить связь между сложными эпохами и хорошей литературой, - сказал он. - Когда есть ощущение, что мы можем провалиться в пропасть <...> мы обращаемся к той уверенности, которую дает нам хорошо сделанная литература".

Хороший роман, по его словам, имеет внутреннюю логику, которой не хватает в жизни.

О писателях

Говоря о писателях, которые оказали на него большое влияние, он выделил Виктора Гюго, Уильяма Фолкнера, Жан- Поля Сартра и Льва Толстого.

Из русских писателей, восхитивших и вохновивших его, нобелевский лауреат назвал Федора Достоевского, а также Александра Герцена.

Отвечая на вопрос, как стать всемирно известным автором, Марио Варгас Льоса заметил, что "научить писать невозможно". Писатель признался, что сам долго не решался уйти полностью в профессию из-за ее финансовой нестабильности.

"Литературу и творчество нельзя делить, этим надо заниматься с отдачей", - сказал он.

Тем, кто хочет освоить профессию, Марио Варгас Льоса рекомендовал много работать, брать пример с Гюстава Флобера, который сумел трудом развить свой талант.

"Нужно искать свой писательский образ и серьезно очень много работать, только тогда ты станешь писателем", - заметил он.

Из биографии

Прозаик, драматург, публицист, политический деятель Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года. Он является членом Перуанской академии, преподавал в ряде университетов мира. В 1990 году выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в Перу.

На русский язык переведен ряд его произведений. Книги "Капитан Панталеон и рота добрых услуг", "Зеленый дом", "Тетушка Хулия и писака", "Война конца света", "Нечистивец, или Праздник Козла", "Похвальное слово мачехи" стали мировыми бестселлерами.