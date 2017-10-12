Даргинский драматический театр из Дагестана впервые приедет с постановкой в Ингушетию

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Даргинский драматический театр из дагестанского города Избербаша впервые выступит в Ингушетии 4 ноября в рамках акции "Ночь искусств". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Ингушетии.

"В рамках акции к нам впервые приезжает Даргинский драматический театр из Республики Дагестан. Они представят попурри из различных постановок. Показ пройдет в Назрани в Доме культуры", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что в рамках "Ночи искусств" в мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани пройдет день открытых дверей. "Там будет экскурсия по выставкам и экспозициям, историческая викторина, посвященная Октябрьской революции 1917 года, будет и демонстрация фильма "Дом" французского режиссера Яна Артюса-Бертрана", - сообщили в пресс-службе, отметив, что все мероприятия акции посетит около 5 тыс. человек.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Асет Евлоева, в этот день пройдет также фотовыставка Розы Даурбековой. На ней представят около 200 фотографий природы региона. "Еще пройдут мастер-классы по мокрому валянию войлока, росписи декупаж, вышивке шелковыми лентами. В этот день мы организуем фотосессию для всех желающих в национальных ингушских костюмах, которые у нас хранятся в музее", - сказала она.

"Ночь искусств" - ежегодная всероссийская акция, которая пройдет в этом году в ночь с 4 на 5 ноября, ее девиз - "Искусство объединяет". В программе акции - выставки, концерты, лекции, мастер-классы, квесты, встречи с молодежными коллективами, писателями, художниками, актерами, архитекторами, директорами музеев. В рамках проведения акции большинство учреждений будут работать до полуночи бесплатно.