Оренбургский музей рассказал об основах создания пуховых платков в формате видеоуроков

ОРЕНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Потомственная вязальщица Роза Гумерова и работники Оренбургского областного музея изобразительных искусств представили подборку из 16 видеоуроков, раскрывающих основы изготовления знаменитых пуховых платков, сообщил в четверг журналистам директор музея Дмитрий Комлев.

"На видео за 16 уроков представлены все основы изготовления нашей оренбургской легенды - пухового платка. Первыми учениками стали известные люди Оренбурга. Мы зафиксировали все моменты вязания и сделали уникальную технологию народного промысла доступной всем желающим", - сказал он.

Видеоуроки размещены на официальном портале музея. Презентация прошла в рамках Дней оренбургского пухового платка, которые пройдут в Оренбурге с 13 по 16 октября.

Также впервые в этом году родившиеся на Покров день (14 октября) дети получат покрывала от Оренбургской фабрики пуховых платков. "Таким образом, рождается новая традиция", - сказал Комлев.

Весь день 14 октября в Оренбурге будет посвящен известному бренду, в частности пройдет акция "В Покров день - платок надень". Областной музей изобразительных искусств будет работать до 22.00 и откроется новой выставкой с пуховыми шедеврами, составленную из лучших образцов уникальной музейной коллекции. Перед музеем можно будет сделать селфи на фоне огромного клубка из козьего пуха диаметром 2,5 м и трехметровыми спицами, а перед зданием Оренбургской фабрики пуховых платков торжественно откроется памятник оренбургской козе.

О платке

"Дни оренбургского пухового платка" проходят третий год в Оренбурге в октябре. Целью акции является возрождение российских традиций, а также поддержка оренбургских пуховязальщиц и популяризация платка как самобытного образца народного искусства. Ежегодно мероприятие "обрастает" новыми традициями: к примеру, год назад в Покров день в школах области прошел урок, на котором детям рассказывали, какое значение имеет пуховязальный промысел для Оренбургской области и страны в целом.

Данный промысел зародился в Оренбургском крае в XVIII веке. По правилам, установленным мастерицами, настоящий платок из козьей шерсти должен пройти сквозь тонкое обручальное кольцо. В настоящее время ручное производство платков существует во многих казачьих селах на востоке Оренбургской области, где народные умелицы из поколения в поколение передают традиции.