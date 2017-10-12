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Фонд кино до конца года озвучит решения по дальнейшей господдержке отрасли

Культура
12 октября, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Глава попечительского совета организации Владимир Толстой отметил, что решение будет принято с учетом всех инициатив, касающихся возвратных и невозвратных денег, выделяемых Фондом кино

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Попечительский совет Фонда кино будет готов в ноябре-декабре огласить решения по дальнейшей господдержке кинотрасли. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель попечительского совета фонда, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой после расширенного заседания совета.

По словам Толстого, на заседании были озвучены инициативы, касающиеся, в частности, возвратных и невозвратных денег, которые выделяются Фондом кино на создание фильмов, штрафов за нарушение сроков выхода кинокартин, нарушений конкуренции. "Теперь нам надо будет собраться, принять и огласить решения", - ответил председатель совета, добавив, что это может случиться "до конца 2017 года - в ноябре-декабре".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.

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