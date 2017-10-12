Национальный музей Кабардино-Балкарии проведет интерактивные выставки за рубежом

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Национальный музей Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшее время планирует провести интерактивные выставки в Иордании, Турции и европейских странах, сообщил ТАСС в четверг гендиректор музея Феликс Наков.
"Есть интересные предложения по интерактивным выставкам, в том числе за рубежом. Будем общаться с Иорданией, Турцией. Я думаю, что и с европейскими странами тоже", - сказал собеседник агентства.
По его словам, музей уже имеет опыт проведения интерактивных выставок за рубежом. "В 2013-2014 годах была выставка в Гамбургском музее этнографии, и там мы принимали интерактивное участие. <...> Либо в интерактивном виде, либо в материальном (проводить выставки - прим. ТАСС) - думаю, что мы продолжим эту работу", - добавил он.
Национальный музей КБР был основан в 1921 году. В настоящее время его фонды насчитывают более 150 тыс. единиц хранения. Филиалами и отделами Нацмузея республики являются дома-музеи основоположника кабардинской литературы Бекмурзы Пачева, украинской и русской писательницы Марко Вовчок и известного балкарского поэта Кайсына Кулиева, а также квартира-музей кабардинского писателя Али Шогенцукова, Литературный музей в Нальчике, музей обороны Приэльбрусья и музеи в городах Майский и Прохладный.