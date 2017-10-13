Ретроспективу произведений импрессиониста Михаила Шемякина впервые представят в Москве

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первая в Москве выставка картин художника-импрессиониста начала ХХ века Михаила Шемякина, которая пройдет с 13 октября по 17 января в Музее русского импрессионизма, будет включать более 50 работ автора. Об этом ТАСС сообщила директор музея Юлия Петрова.
"Нам пришлось провести строгий отбор, результатом которого стала первая в нашей стране ретроспектива одного из немногих импрессионистов-портретистов в российском искусстве. На выставке "Михаил Шемякин. Совсем другой художник" представлено более 50 крупномасштабных произведений из музеев России", - сказала Петрова.
Несмотря на то, что имя Михаила Шемякина многим неизвестно, в каждом музее России хранятся его произведения. Директор музея также уточнила, что импрессионист, скончавшийся в 1944 году, никакого отношения к авангардисту-однофамильцу, автору знаменитого памятника Петру I, установленному на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, не имеет.
Осмотр выставки начинается с третьего этажа. Здесь размещены картины, посвященные музыке и семье художника. Произведения, оставшиеся за рамками этих тем, оказались на втором этаже. Шемякин своей судьбой был связан с выдающимися современниками: Петром Чайковским, Валентином Серовым, Федором Шаляпиным.
"Реставратор и просветитель искусства Игорь Грабарь прозвал его "художником музыкантов" - творчество Михаила Федоровича было тесно связано с музыкой. Его тестем был известный в Москве чешский скрипач Иван Гржимали. Долгое время семья жила в правом крыле Московской консерватории", - объяснила Петрова.
Одна из центральных картин на втором этаже - портрет извозчика в синем кафтане. Художник написал его с консерваторского возничего Василия. Работа, отличившаяся на выставке передвижников в начале XX века, пострадала в 1917 году от шальной пули.
Значительная часть произведений Шемякина монохромна. Осознанно, он пишет ограниченной палитрой, используя так называемую "трехцветку": жженую кость (черный цвет), охру и белила. Но, невзирая на скудную, на первый взгляд палитру, художнику даже из этих красок удается создать тонкие жемчужные переливы.
Портрет фабриканта-кондитера Алексея Абрикосова - доминанта выставки - был родным дедом Шемякина. Однажды, когда художник попросил его позировать, то тот первым делом поинтересовался: сколько времени ему придется на это потратить. Шемякин ответил: "двадцать часов". За это время Шемякин написал большой полнофигурный портрет своего деда. Увидев работу, Абрикосов взял со стола аршин, подошел к зеркалу, замерил расстояние от своей макушки до кончика седой бороды, затем сравнил с тем, что получилось на холсте и похвалил внука за точность исполненной работы.
Директор музея рассказала еще одну семейную легенду, связанную с это картиной. "Когда портрет был повешен в кабинете у Абрикосова, один из его подручных, зайдя в комнату и, заметив картину, сказал: "Простите, я не знал, что вы уже проснулись". Настолько точно и реалистично было изображение, выполненное Шемякиным", - сказала Петрова.
Портрет более 70 лет находился в собрании Государственной Третьяковской галереи. На выставке в музее импрессионизма эта работа экспонируется впервые.
Любимые цветы Шемякина были гиацинты. Он часто писал их, оттачивая в этих натюрмортах свою монохромную технику. В начале экспозиции посетители могут увидеть "Гиацинты у елки". Работу, наполненную радостью и предвкушением Нового года. В конце выставки на картине, написанной художником в год его смерти, на холсте изображены увядающие цветы.
Сотрудники музея обещают, что в течении работы всего проекта в залах будут находиться живые гиацинты.
Специально к выставке "Михаил Шемякин. Совсем другой художник" музей подготовил художественно-документальный спектакль, помогающий лучше познакомиться с экспозицией и погрузиться в мир импрессиониста. Для этого при входе посетителям будут выдаваться наушники и инструкция. Программа доступна через специальное приложение, которое нужно установить на свой телефон.
Директор музея уточняет, что этот "саундпроменад" не следует сравнивать с аудио гидом и рассказом экскурсовода. "Это спектакль, подготовленный молодым драматургом МХТа Юлией Поспеловой. Главный текст, собранный на основе неопубликованных воспоминаниях сына художника и самого Михаила Шемякина, а также включающий музыкальные зарисовки, читает актер Василий Буткевич. "Этот саундпроменад, в отличие от обычного гида, оставляет совершенно особенное послевкусие от выставки. Это художественное произведение, погружающее посетителей в четвертое измерение", - сказала директор музея.