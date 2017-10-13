Учитель считает правильным решение двух киносетей показывать "Матильду"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель считает правильным и мудрым решение объединенной сети "Синема Парк" и "Формула Кино" вернуть его картину в репертуар своих кинотеатров.
Ранее они оказывались показывать ленту "из-за соображений безопасности".
"Я считаю, что это очень мудрое и правильное решение. В момент, когда кинотеатрам поступали угрозы в связи с будущими показами "Матильды", нужна солидарность всех, - сказал ТАСС Учитель. - Это необходимо для того, чтобы доказать: такие угрозы прокату фильма не помешают".
При этом режиссер посетовал, что на телевидении по-прежнему игнорируют его картину. "Это безумие какое-то, - сказал Учитель. - Телеканалы отказались не просто от рекламы картины, но и от любых упоминаний о ней. Намечалось много передач - и с моим участием, и с участием снимавшихся в "Матильде" актеров, но ничего этого не будет. Причины никто мне не озвучивает".