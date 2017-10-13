Пять фильмов из России представлены на стартовавшем в Польше 33-м Варшавском кинофестивале

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Ежегодный Варшавский кинофестиваль (WFF) начался в пятницу в польской столице. В этом году он проходит уже 33-й раз. В рамках смотра состоится несколько конкурсов, участники которых будут бороться за награды, в том числе за главный приз фестиваля в виде золотого листа каштана.

В программу WFF включено около 200 картин - 119 полнометражных фильмов и 76 короткометражек из 33 стран. Среди них 28 мировых, 27 международных и 13 европейских премьер. Россию на смотре будут представлять пять фильмов 2017 года выпуска.

На открытии смотра будет показана картина польского режиссера Анджея Якимовского "Однажды в ноябре" (Pewnego razu w listopadzie…, 2017). Это история матери и сына, которые в результате выселения в ноябре 2013 года теряют свою квартиру. Драма разворачивается на фоне реальных событий с использованием документальных кадров, в том числе демонстрирующих произошедшие в Варшаве 11 ноября 2013 года беспорядки во время посвященного Дню независимости страны марша националистов. "Тот факт, что жители Варшавы увидят этот фильм первым, имеет особое значение, так как он рассказывает о том, что происходит здесь и сейчас, за углом", - рассказал режиссер.

Для закрытия смотра, которое состоится 22 октября, была выбрана совместно созданная Францией, Испанией и Германией лента "Погружение" (Submergence, 2017) немецкого режиссера Вима Вендерса. Фильм снят по роману бывшего военного корреспондента. Это история влюбленных молодых людей, которые стремятся быть вместе, несмотря на то, что их разделяют океаны, континенты и гражданская война.

Главный конкурс

В главном конкурсе будут представлены 15 фильмов. Среди них картины из Германии, Швеции, Филиппин, Франции, Ирана, Турции, Румынии, Эстонии, Китая.

Россию на конкурсе будет представлять новая работа режиссера Юсупа Разыкова "Турецкое седло". Отборочную комиссию фестиваля привлекла история об отправленном на пенсию сотруднике КГБ, а затем и ФСБ, который чувствует себя одиноко без дела и начинает использовать свои навыки и умения, выслеживая случайных прохожих. Проблема героя заключается в том, что он хочет, но не может избавиться от этой привычки. В какой-то момент он понимает, что это болезнь, но в его доме появляются новые соседи, из-за которых ситуация начинает меняться.

Другие картины из РФ

В конкурсе короткометражных фильмов за приз будет бороться российская картина "Костик" Иры Волковой о пропаже подростка во время Нового года и отчаянном поиске, который ведут его мать и любимая девушка. Другая российская короткометражка - лента "Два трамвая" Светланы Андриановой - будет показана в секции семейного кино для детей.

Специального показа на Варшавском кинофестивале удостоен Федор Бондарчук с его последней работой "Притяжение" об инопланетянах в московском районе Чертаново. "Эта высокобюджетная научная фантастика стала хитом в России. Ошеломляющие спецэффекты, большая доза юмора, держащий в напряжении сюжет и судьба Земли, оказавшаяся в руках юной девушки Юлии", - написали о российской картине организаторы варшавского смотра.

В секции независимого кино "Вольный дух" международная премьера ждет картину Александры Стреляной "Невод". Эта лента построена на попытке противопоставить все провинциальное, истинное, народное и глубинное городскому, наигранному и фальшивому. История построена на банальном и житейском: короткая связь с городским художником- скульптором приводит к беременности, молодую мать готов принять влюбившийся до беспамятства другой, но пока герой ищет женщину своей жизни, она уезжает к отцу ребенка.

История фестиваля

Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию "А". К этой почетной лиге причислены 15 ведущих мировых кинофорумов. Помимо смотра в Варшаве, в нее входят фестивали в Канне, Берлине, Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно, Карловых Варах, Токио, Таллине, Монреале, Шанхае, Мар-дель-Плате, Каире, Гоа и Москве.