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Театры из РФ "Балтийский дом" и лаборатория Грановского выступят на фестивале в Тбилиси

Культура
13 октября, 14:00 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

"Балтийский дом" везет в Тбилиси пьесу "Анна Каренина" Елены Греминой, Московский Театр-лаборатория Грановского покажет моноспектакль на основе произведений Иосифа Бродского "Век скоро кончится"

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ТБИЛИСИ, 13 октября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Тбилисский Международный фестиваль искусств GIFT имени грузинского режиссера Михаила Туманишвили в 20-й раз пройдет с 15 октября по 15 ноября, сообщили в пятницу организаторы.

Практически ни один из сезонов фестиваля искусств не обходится без участия российских театров. В этом году перед грузинскими и зарубежными зрителями выступят Театр-фестиваль "Балтийский дом" и Театр-лаборатория Грановского.

Санкт-Петербургский "Балтийский дом" везет в Тбилиси пьесу "Анна Каренина" Елены Греминой по одноименному роману Льва Толстого в постановке Александра Галибина. "Анна Каренина" в рамках фестиваля будет показана 3 и 4 ноября.

Московский Театр-лаборатория Грановского покажет 22 октября моноспектакль на основе поэтических произведений Иосифа Бродского "Век скоро кончится". "Высокохудожественная декламация Игоря Пеховича - это речитатив, театральная форма которого благодаря мастерству исполнителя превращает сценическое действие не монолог, а в многоголосный диалог", - пояснили в оргкомитете.

В нынешнем, юбилейном фестивале GIFT также примут участие театры Грузии, Германии, Израиля, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии и других стран. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, выставки и перформансы.

GIFT - единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году. Основателем и художественным руководителем GIFT является известный грузинский кинорежиссер Кети Долидзе. Со дня основания тбилисский фестиваль поддерживают режиссеры и актеры - Питер Брук, Анатолий Васильев, Ванесса Редгрейв, Анджей Вайда, Андрей Кончаловский, Дмитрий Крымов и другие.

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