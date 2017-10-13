Эрмитаж проведет мастер-классы по реставрации для специалистов во Владивостоке и Омске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты Государственного Эрмитажа в 2017 году проведут мастер-классы по реставрации во Владивостоке и Омске. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник сектора проектного финансирования Эрмитажа, координатор программы "Сохраним культурное наследие вместе" Евгений Федоров на пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа в Екатеринбурге.

"Это достаточно масштабная программа, за семь лет программа мастер-классов по реставрации охватила девять музеев, были обучены сотни специалистов в регионах России. Сегодня мастер-класс состоится в Екатеринбурге, до конца года они также будут проведены в Приморской государственной картинной галерее и в Омском областном художественном музее им. Врубеля", - сообщил Федоров.

По его словам, программа рассчитана не только на реставраторов, но и хранителей музеев. "Реставраторов в регионах на самом деле не так много, у нас есть музеи, в которых реставраторов нет вообще. Например, в Калининграде - там огромная индустрия вокруг янтаря, прекрасная коллекция в музее янтаря, но нет ни одного реставратора. Информация, которую мы дали в этом регионе, была, скорее, о том, как янтарь консервировать, чтобы при появлении реставраторов экспонаты, по крайней мере, были сохранены", - пояснил Федоров.

Программа "Сохраним культурное наследие вместе" стартовала в 2010 году. Специально для нее в крупнейших музеях мира состоялись стажировки реставраторов Государственного Эрмитажа, которые теперь делятся приобретенными знаниями и навыками с коллегами из других российских музеев. Федоров добавил, что мастер-классы в регионах проходят с учетом специфики работы учреждений, уже прошли занятия по реставрации мебели, янтаря, станковой и темперной живописи, скульптуры из цветного камня.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет обучение реставрации произведений графики. Художник-реставратор высшей категории, заведующая лабораторией научной реставрации графики Эрмитажа Татьяна Сабянина проведет занятие для коллег из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

"Специалисты продемонстрируют отдельные методы укрепления и восполнения бумаги-основы произведений графики, дадут рекомендации по хранению, транспортировке и температурно-влажностному режиму, а также продемонстрируют современные реставрационные материалы", - добавили в пресс- службе уральского музея.

Реставраторы Эрмитажа

По словам заместителя генерального директора, главного хранителя Государственного Эрмитажа Светланы Адаксиной, реставрационная практика Государственного Эрмитажа - уникальный для России опыт.

"Эрмитаж является одним из немногих музеев, который в силу размера и универсальности коллекции содержит значительный штат музейных реставраторов, работающих со многими материалами. У нас действительно потрясающие реставраторы, их более 170 человек. Большинство художников-реставраторов имеют высшую и первую квалификацию", - сообщила она.

В настоящее время Отдел научной реставрации и консервации состоит из 14 лабораторий научной реставрации. Специалисты проводят работы по реставрации и консервации, профилактической обработке экспонатов, проверяют их сохранность в хранилищах, на временных и постоянных выставках. Ежегодно реставрационную подготовку проходят свыше 4,5 тыс. экспонатов.

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге во второй раз с 14 по 20 октября. Ключевым событием станет открытие выставки одной картины - впервые в Екатеринбурге представят портрет императрицы Марии Федоровны, написанный Иваном Крамским в 1881 году. Научные сотрудники Эрмитажа прочтут лекции о коллекционной деятельности императорской фамилии.

Впервые будет работать кинотеатр виртуальной реальности, где покажут фильм "Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским" и цифровую копию Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже.