Мариинский театр выпустит серию своих записей на виниловых пластинках

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лейбл Mariinsky, принадлежащий Мариинскому театру, начал выпуск записей на виниловых пластинках. Первые из них появятся в продаже уже через неделю, сообщила ТАСС пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.
"Двадцатого октября в продаже появятся виниловые пластинки с записями Первого фортепианного концерта Петра Чайковского с солистом Даниилом Трифоновым, а также Первого и Третьего фортепианных концертов и "Рапсодии на тему Паганини" Сергея Рахманинова, где сольную партию исполняет Денис Мацуев. Все записи 2009-2012 годов осуществлены с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева", - сказала пресс-атташе.
Как отметил Денис Мацуев, постоянный творческий партнер проектов Мариинского театра, "получилась двойная очень красивая пластинка. Винил и сейчас пользуется у меломанов большой популярностью и визуально, и с точки зрения звука, который гораздо ближе к оригинальному исполнению - это совершенно особенный формат", - считает пианист.
По его мнению, "винил - это всегда более интимное, правильное, живое и естественное звучание".
Также в новом формате будет выпущен один из последних релизов лейбла Mariinsky с записью Четвертой симфонии и музыки балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, которая была осуществлена в Концертном зале Мариинского театра в 2015 году, когда отмечалось 175-летие со дня рождения композитора. В продаже диск появится 17 ноября.