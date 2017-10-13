Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мариинский театр выпустит серию своих записей на виниловых пластинках

Культура
13 октября, 19:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Денис Мацуев отметил, что записанный на виниловые пластинки звук "гораздо ближе к оригинальному исполнению"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лейбл Mariinsky, принадлежащий Мариинскому театру, начал выпуск записей на виниловых пластинках. Первые из них появятся в продаже уже через неделю, сообщила ТАСС пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.

"Двадцатого октября в продаже появятся виниловые пластинки с записями Первого фортепианного концерта Петра Чайковского с солистом Даниилом Трифоновым, а также Первого и Третьего фортепианных концертов и "Рапсодии на тему Паганини" Сергея Рахманинова, где сольную партию исполняет Денис Мацуев. Все записи 2009-2012 годов осуществлены с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева", - сказала пресс-атташе.

Как отметил Денис Мацуев, постоянный творческий партнер проектов Мариинского театра, "получилась двойная очень красивая пластинка. Винил и сейчас пользуется у меломанов большой популярностью и визуально, и с точки зрения звука, который гораздо ближе к оригинальному исполнению - это совершенно особенный формат", - считает пианист.

По его мнению, "винил - это всегда более интимное, правильное, живое и естественное звучание".

Также в новом формате будет выпущен один из последних релизов лейбла Mariinsky с записью Четвертой симфонии и музыки балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, которая была осуществлена в Концертном зале Мариинского театра в 2015 году, когда отмечалось 175-летие со дня рождения композитора. В продаже диск появится 17 ноября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мацуев, Денис Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама