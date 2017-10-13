Мединский сравнил "Матильду" с "Влюбленным Шекспиром"

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 13 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил фильм "Матильда", предстоящий показ которого вызывает неоднозначную реакцию в обществе, с такими историческими мелодрамами, как "Золотой век" и "Влюбленный Шекспир". Такое мнение он высказал в пятницу, отвечая на вопросы посетителей Франкфуртской книжной ярмарки.

"26 октября фильм выйдет на экраны, его везде покажут. Вот, собственно, все", - сказал Мединский. Он назвал попытки запретить фильм для показа "страстями очень небольшой, но социально активной части нашего общества".

"Я смотрел фильм, для меня это загадка, потому это такая костюмированная историческая мелодрама из серии "Елизавета", "Золотой век", "Влюбленный Шекспир". Из этой серии фильм", - добавил министр.

О фильме

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте.

Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.

Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы, бывшего прокурора Республики Крым Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.