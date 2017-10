В Калининграде открывается XIV Международный джазовый фестиваль

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Коллективы и солисты мирового уровня, обладатели наград самых престижных конкурсов из пяти стран приехали на XIV Международный фестиваль "Джаз в филармонии", который в субботу открывается в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС Наталья Егорова, сотрудник областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, выступающей организатором этого музыкального праздника.

"Участвующие в фестивале ансамбли и солисты из Германии, Польши, Кубы, США и России представят публике джаз всех направлений и стилей, - сказала Егорова. - Нынешний фестиваль станет более масштабным по количеству концертов. Их будет шесть при традиционных четырех-пяти".

Открывает программу Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Народного артиста РФ Бориса Фрумкина.

Солировать в этом концерте будут две звезды джаза - Анна Батурлина, одна из самых востребованных джазовых певиц России, лауреат международного конкурса джазовых вокалистов Jazz Voices (Литва), исполнительница оскароносной песни принцессы Эльзы Let It Go в русскоязычной версии американского анимационного фильма "Холодное сердце" ("Frozen") и ее коллега Мари Карне, участница первого сезона проекта "Голос" на Первом канале, которую музыкальные критики и поклонники называют российской Эллой Фитцджеральд.

В их совместном с оркестром исполнении прозвучат произведения из новой джазовой сюиты Фрумкина "12 месяцев", а также неувядающие композиции Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Джона Леннона, Пола Маккартни и других.

В воскресенье, 15 октября, поклонников классического джаза ожидает новая встреча с всемирно известной американской певицей Мэнди Гэйнс. Примечательно, что петь она будет не под привычное пианино или джазовый оркестр, а под орган, управлять которым будет ее соотечественник органист и композитор Патрик Келли.

На фестивале "Джаз в филармонии - 2017" выступят также джаз-трио Бориса Нецветаева из Германии с талантливой вокалисткой из Польши, выпускницей училища при Московской консерватории Тамарой Рейвен.

Кубу представляет трио "Пал Мундо" Йоеля Гонсалеса, которое выступит вместе с российской пианисткой Анной Ушаковой. На сцене филармонии сыграет джазовый квинтет пианиста и композитора, пятикратного обладателя премии "Грэмми" Артуро O'Фаррилла из США, а также польский джаз-ансамбль Мацея Фортуны с программой оригинальных джазовых композиций "Концерт в вулкане".

Фестиваль "Джаз в филармонии" завершится 8 ноября. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Генеральных консульств Польши и Германии в Калининграде, посольства США в РФ и Генконсульства США в Санкт-Петербурге.