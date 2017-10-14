В Тбилиси простились с актрисой Ликой Кавжарадзе

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ТБИЛИСИ, 14 октября. /ТАСС/. Представители общественности Грузии, деятели культуры, политики и рядовые граждане проводили в субботу в последний путь актрису Лику Кавжарадзе. Церемония прощания прошла в тбилисском районе Ваке в православном храме Пресвятой Троицы. Проститься с ней пришли тысячи жителей, члены правительства и парламента, руководители политических организаций, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.
Из храма Пресвятой Троицы гроб с телом актрисы проводили овациями, Лика Кавжарадзе была похоронена в субботу вечером на Вакийском кладбище рядом с могилой своей матери.
Актер, народный артист Грузии Кахи Кавсадзе сказал на церемонии, что "сегодня вся Грузия плачет, переживая за Лику Кавжарадзе - очень талантливую и обаятельную женщину". Он отметил, что "смерть Лики Кавжарадзе является большой потерей для Грузии". Министр культуры Михаил Георгадзе заявил, что "Лика Кавжарадзе относится к числу тех артистов, чьи персонажи навсегда останутся в истории кино и жизни людей". Премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал Кавжарадзе "символом красоты и обаяния грузинской женщины, который навсегда останется в сердцах людей".
Лика Кавжарадзе родилась 26 октября 1959 года в Тбилиси. С 1972 года снималась в кино, сыграла более чем в 25 фильмах, а широкую известность в Грузии и во всем СССР ей принес вышедший в 1976 году фильм режиссера Тенгиза Абуладзе "Древо желания" - экранизация одноименной повести грузинского писателя Георгия Леонидзе. В этом фильме Лика сыграла одну из главных ролей. Актриса умерла 11 октября в Тбилиси.
19 октября в столице Грузии начнется недельная выставка, посвященная жизни и творчеству Лики Кавжарадзе, а в конце октября у входа в кинотеатр имени Шота Руставели состоится открытие ее именной звезды. Об этих мероприятиях было известно еще в сентябре, теперь они пройдут без самой актрисы.