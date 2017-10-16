В Бразилии состоялась премьера спектакля в честь 100-летия Октябрьской революции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Премьера масштабной театральной постановки "Десять дней, которые потрясли мир", подготовленной к 100-летию Октябрьской революции, состоялась в воскресенье в Рио-де-Жанейро. По оценкам корреспондента ТАСС, на спектакле, который был показан в переоборудованном складском помещении городского порта, побывали по меньшей мере 400-500 зрителей.

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Представление началось с получасовой задержкой, так на входе у касс образовалась длинная очередь. Однако к концу спектакля толпа зрителей поредела - просмотр трехчасовой постановки без антракта требует определенной выдержки. Дело в том, что по замыслу режиссера Луиса Фернанду Лобу зрители должны наблюдать за игрой актеров стоя, периодически перемещаясь по помещению площадью 3,5 тыс. кв. метров. Таким образом создается эффект массового участия, который требуется постановщикам для передачи атмосферы революции.

"Вы можете двигаться вправо или влево, но вы не должны стоять на месте! Иначе вы будете раздавлены ходом революции", - с таким призывом Лобу обратился к зрителям перед началом спектакля. Эти слова, как выяснилось в ходе постановки, имели не только переносный смысл. Помещение, в которое попадают все присутствующие на спектакле, одновременно является и сценой, и зрительным залом, поэтому, когда актеры на приличной скорости передвигают по нему элементы декораций - небольшие трибуны на колесах, зрителям приходится расступаться, чтобы их не задели эти конструкции.

Другим важным элементом постановки является гигантский экран, на котором в начале спектакля демонстрируется историческая хроника. Когда она заканчивается, действующие лица зачитывают свои монологи. В них, в частности, рассказывается, что побуждало людей в 1917 году с оружием в руках бороться за смену власти и социалистические идеи. Тем временем другие актеры, которые не заняты в этот момент в монологах, проносятся между зрителями с красными флагами в руках.

Четыре спектакля в неделю

Актриса и продюсер постановки Тука Мораэс в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что такую масштабную историю, как революция 1917 года в России, сложно рассказать без участия зрителей. "Публика по ходу спектакля начинает понимать его логику, и помогает нам показать его. Мы работаем с архитектурой зрительного зала: в определенные моменты он превращается в "стадион", затем публика оказывается разделенной на две части, потом все следят за происходящим, выстроившись в ряд", - пояснила она. По словам Мораэс, она волновалась по поводу реакции зрителей, но в итоге их отклики стали настоящим вознаграждением за труд артистов.

"Мне кажется, этот спектакль очень важен сейчас, когда во всем мире, а не только в Бразилии, мы видим движение назад и наступление реакционных сил. Нужно рассказывать эту историю, которую даже сторонники левых идей на самом деле знают очень плохо", - считает актриса.

В свою очередь режиссер спектакля заявил корреспонденту ТАСС, что зрители отреагировали именно так, как ожидали постановщики. "Здесь было много активистов, много людей из левых [движений]. Я думаю, что так будет на протяжении всего сезона, нас будут именно так принимать", - отметил Лобу после завершения спектакля, принимая поздравления от коллег и друзей.

По словам режиссера, постановку можно будет увидеть в течение ближайшего месяца, причем планируется показывать по четыре спектакля в неделю. "Возможно, мы продлим показ еще на месяц, но это зависит от финансовых аспектов. Зато я точно могу сказать, что в будущем году мы обязательно вернемся с этим спектаклем", - добавил он.

Сценарий спектакля основан на произведении американского публициста Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир". Эта книга дала название постановке, однако театральная работа бразильского режиссера описывает более широкий исторический период. Как пояснил Лобу, Рид приехал в Россию только в сентябре 1917 года, уже после Февральской революции, поэтому он рассказывает о последних днях революционного движения. В отличие от американского журналиста постановщики спектакля начинают свое повествование с Кровавого воскресенья 1905 года, а заканчивают взятием Зимнего дворца.

Сувениры революции

Как утверждают постановщики, масштабы спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" призваны соответствовать исторической роли Октябрьской революции. Напрямую в нем заняты 82 человека, в том числе 25 актеров и 18 музыкантов. Работа над проектом началась в октябре прошлого года, а репетиции - около двух месяцев назад. За это время руководство труппы успело столкнуться с финансовыми проблемами, из-за которых премьера спектакля в какой-то момент даже оказалась под угрозой.

Необходимые средства в итоге были получены, однако представители творческого коллектива прибегли еще к одному способу дополнительного дохода. Помимо билетов на спектакль, около кассы они продают сувениры с коммунистической символикой. Футболку с серпом и молотом, а также надписью "Десять дней, которые потрясли мир" можно приобрести за 30 реалов (около $10), блокнот с флагом СССР - за 25 реалов ($8). Среди других товаров - буклеты с информацией о постановке, почтовые открытки и кружки.

Впрочем, приверженность некоторых зрителей левым идеям была заметна и без покупки этих товаров - многие пришли на спектакль в ярко-красных блузках и футболках. Были также люди в одежде, на которой изображены флаги Советского Союза, Кубы или Палестины. А один из зрителей надел футболку, на которую был нанесен текст гимна СССР.

Кроме того, посмотреть спектакль пришли представители левых Партии социализма и свободы и Партии трудящихся, включая действующих членов парламента Бразилии. В конце постановки они вместе со своими единомышленниками несколько раз проскандировали лозунг "Долой Темера!" (речь идет о президенте Бразилии Мишеле Темере - прим. ТАСС). Таким образом театральная премьера, посвященная историческим событиям столетней давности, в какой-то момент переросла в политическую акцию бразильской оппозиции, которой революция 1917 года в России оказалась по-настоящему интересна.