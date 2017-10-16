К юбилею Хворостовского выходит диск "Риголетто" с участием мировых оперных звезд

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Компакт-диск с записью оперы Джузеппе Верди "Риголетто" при участии мировых звезд, приуроченный к юбилею российского баритона Дмитрия Хворостовского, выходит на этой неделе. Главную партию исполняет сам Хворостовский, сообщил в беседе с ТАСС художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени Спендиарова, главный дирижер Каунасского симфонического оркестра и давний партнер юбиляра Константин Орбелян.

"Мы записали "Риголетто" прошлым летом в Каунасе, - рассказал маэстро. - Запись разойдется по всему миру уже на этой неделе, а сделана она под маркой компании DELOS Productions, с которой Дмитрий сотрудничает все последние 19 лет". "Я выступил как главный дирижер Каунасского симфонического оркестра и Каунасского хора. Кроме того, в записи приняли участие звезды Метрополитен-опера - американская сопрано Надин Сьерра и итальянский тенор Франческо Демуро", - добавил он.

По словам Орбеляна, запись и выход этого диска специально приурочены к 55-летию Хворостовского, которое он отмечает в понедельник.

За прошедшие 18 лет тесного сотрудничества Орбеляна и Хворостовского они совместно записали более 20 дисков. "Сразу после работы над "Риголетто" мы с ним поехали в Санкт-Петербург и записали "Отчалившую Русь (вокальную поэму Георгия Свиридова Русь на стихи Сергея Есенина - прим. ТАСС)", - отметил дирижер. - Диск вышел месяц назад и имеет совершенно феноменальные рецензии".

"Это был уникальный проект: уникальное исполнение, музыка, уникальные слова Есенина, - подчеркнул он. - У нас получилось такое посвящение 1917-1918 годам, событиям столетней давности". "При этом совершенно гениальная музыка Георгия Свиридова и уникальная обработка, сделанная Евгением Стецюком для оркестра, поскольку изначально Свиридов написал пьесу для фортепиано, - напомнил Орбелян. - Хворостовский сам хотел сделать этот проект, и, я считаю, у нас получилось очень удачно".

"В день рождения я обязательно приеду поздравить Дмитрия к нему домой - я уже все отменил и буду у него дома, - сказал Орбелян. - Ну что пожелать человеку, которого очень любишь, ценишь, с которым огромное счастье всегда общаться, не говоря уже о том, чтоб выходить на сцену и стоять рядом? Пожелать ему хочется всего-всего самого прекрасного, здоровья, и это самое главное".