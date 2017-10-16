Путин поздравил Хворостовского с днем рождения

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил оперного певца Дмитрия Хворостовского с днем рождения, назвав его одним из выдающихся баритонов современности. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью", - говорится в поздравлении. Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к слушателям позволили певцу добиться мирового признания и любви ценителей музыкального искусства во всем мире, отметил президент.
"И конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России", - подчеркнул Путин и пожелал артисту здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя.
Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский в понедельник отмечает 55-летие. Он родился в 1962 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный институт искусства. Хворостовский получил известность, работая в крупнейших оперных театрах мира: лондонском "Ковент-Гардене", Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опера", Мариинском театре и других.
Хворостовский исполнял партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет. С 2015 года певец борется с опухолью мозга, но продолжает выступать.