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Путин поздравил Хворостовского с днем рождения

Культура
16 октября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Президент РФ выразить искреннее восхищение талантом, силой духа и стойкостью оперного певца

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Президент России Владимир Путин и оперный певец Дмитрий Хворостовский

Президент России Владимир Путин и оперный певец Дмитрий Хворостовский

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил оперного певца Дмитрия Хворостовского с днем рождения, назвав его одним из выдающихся баритонов современности. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

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"Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью", - говорится в поздравлении. Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к слушателям позволили певцу добиться мирового признания и любви ценителей музыкального искусства во всем мире, отметил президент.

"И конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России", - подчеркнул Путин и пожелал артисту здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя.

Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский в понедельник отмечает 55-летие. Он родился в 1962 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный институт искусства. Хворостовский получил известность, работая в крупнейших оперных театрах мира: лондонском "Ковент-Гардене", Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опера", Мариинском театре и других.

Хворостовский исполнял партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет. С 2015 года певец борется с опухолью мозга, но продолжает выступать.

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