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TMZ: Джерард Батлер попал в аварию в Лос-Анджелесе

Культура
16 октября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Очевидцы вызвали скорую, актера отвезли в больницу, но вскоре отпустили домой

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Джерард Батлер

Джерард Батлер

© AP Photo/Tony Gutierrez

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Актер Джерард Батлер, известный по роли царя Леонида в фильме "300 спартанцев", попал в больницу Лос-Анджелеса (штат Калифорния) после падения с мотоцикла. Об этом сообщил в понедельник новостной ресурс TMZ.

По его данным, актер упал с мотоцикла посреди проезжей части после того, как его подрезал автомобиль. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, Батлера отвезли в больницу. Врачи диагностировали у актера ушибы и порезы, после чего отпустили его домой.

TMZ не указывает, когда произошла авария, но отмечает, что она не сказалась на творческих планах Батлера: он сможет принять участие в премьере ленты "Геошторм" (Geostorm, 2017) на этой неделе.

Джерард Батлер - актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera, 2004), "Триста спартанцев" (330, 2006), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008), "Законопослушный гражданин" (Law Abiding Citizen, 2009).

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