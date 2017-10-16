Спектакль "Евгений Онегин" Театра Вахтангова отправился на фестиваль в Китай

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль "Евгений Онегин" Московского академического театра имени Вахтангова в понедельник впервые отправился в Китай. Сценическую версию пушкинского романа в стихах в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса с участием звезд российской труппы покажут в рамках V Международного театрального фестиваля в городе Учжэнь, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Спектакль"Евгений Онегин" будет проходить 19, 20 и 21 октября на сцене Wuzhen Grand Theatre, вмещающего более полутора тысяч зрителей", - проинформировал Крок. По сведениям организаторов гастролей, 4,8 тыс. билетов на все три представления были проданы в течение 15 минут с момента открытия продажи.

Мировой тур "Онегина"

"В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юрий Шлыков, Артур Иванов, Олег Макаров и другие артисты, занятые в "Онегине", - продолжил директор театра. По его словам, на гастроли в Китай выехала группа порядка 70 человек, включая участников спектакля, членов постановочной группы и администрации театра.

Крок подчеркнул, что "Евгений Онегин" - очень востребованный спектакль. "Для этой постановки у нас даже есть два комплекта декораций, костюмов и реквизита. Пока один комплект путешествует, другой находится в Москве", - пояснил Крок.

Директор театра отметил, что блистательная сценическая история "Евгения Онегина" началась с премьеры, состоявшейся 13 февраля 2013 года, и продолжается по сей день. За время своего существования спектакль и его создатели собрали целую коллекцию наград, среди которых "Хрустальная Турандот" и театральная премия газеты "Московский комсомолец", премия зрительских симпатий "Звезда театрала" и "Гвоздь сезона", приз дирекции фестиваля "Балтийский дом" и, наконец, национальная театральная премия "Золотая маска".

Недаром именно вахтанговскому "Онегину" выпала почетная миссия - совершить мировой тур, который стартовал 13 ноября 2013 года в Вильнюсе. Затем спектакль сыграли в Санкт-Петербурге на международном фестивале "Балтийский дом". "Онегина" видели также в Красноярске, Улан-Удэ, других российских городах. А среди зарубежных городов он побывал в Риге, Таллине, Тель-Авиве, Париже, Нью-Йорке, Бостоне, Торонто, Лондоне, Тбилиси, Берлине, Майнце.

Летом 2016 года его с успехом показали в Италии на Международном фестивале искусств в городе Сполето. Весной нынешнего года "Онегина" из Вахтанговского театра восторженно принимали в Венгрии на Международном театральном фестивале имени Имре Мадача. Теперь нашумевший спектакль сыграют на фестивале в Китае.

Фестиваль в Учжэне

Один из крупнейших в Китае современных театральных фестивалей проходит в городе Учжэнь провинции Чжэцзян с 2013 года. Фестиваль основан китайскими актерами и режиссерами. Он стал своеобразным символом города, которому тысяча триста лет.

Исполнители со всех концов мира демонстрируют свое мастерство в самых различных жанрах. Помимо внушительного количества театральных постановок, на фестивале будут представлены уличное искусство, музыка, традиционная китайская опера и жонглирование.

Своим мнением по поводу китайского фестиваля поделился худрук вахтанговцев Римас Туминас. "Сегодня драматическое искусство в Китае демонстрирует большой подъем, - считает режиссер. - Люди там открыты к восприятию искусства, хотят расширить свои горизонты познания мира, стремятся перенять опыт".

"Думаю, если они продолжат так же въедливо познавать секреты профессии, не исключено, что через десять-двадцать лет у них появится свой мощный театр. И вполне вероятно, что русская театральная школа, наша история развития искусства сыграют в этом далеко не последнюю роль", - заявил Туминас.