Театр на Юго-Западе проведет "Импровизационный баттл"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чемпионат актерского мастерства "Импровизационный баттл" пройдет в московском Театре на Юго-Западе с 23 октября по 6 ноября. Об этом ТАСС сообщил худрук театра Олег Леушин.

Театр Романа Виктюка, Мастерская Петра Фоменко, Театр имени Натальи Ермоловой и Театр на Юго-Западе будут соревноваться в актерском мастерстве, остроумии и находчивости.

Рассуждая о выбранном жанре для конкурса, Леушин отметил, что импровизация - это один из показателей профессионализма артиста. "Сначала изучают школу и все ремесло. Все, что сверху - это уже момент импровизации: спектакли по шаблону идти не могут. Это лучшая проверка, как артист в нестандартных ситуациях может вести себя, как реагировать. Это интересно, показательно и это тоже хорошая актерская школа", - отметил он.

Леушин рассказал ТАСС о том, как будет проходить сам баттл. "Чисто технически соревнуются две команды, которым даются разные конкурсные задания. Все ситуации придумывают сами зрители перед началом игры. То есть, ни ведущие, ни актеры, ни сами зрители не знают , чье задание будет озвучено, и в какой ситуации окажутся артисты", - поделился собеседник агентства.

Баттл пройдет в несколько этапов - на 23 и 30 октября запланированы отборочные игры, а на финальных состязаниях 6 ноября на большой сцене Мастерской Петра Фоменко будет определен победитель. Оценивать конкурс будут профессор ГИТИСа Михаил Скандаров, режиссер Анастасия Имамова, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и другие.

Театральный проект "Импровизационный батл" представили впервые весной этого года на главной сцене Центрального выставочного зала "Манеж" во время "Ночи театров", которая прошла в рамках Московского культурного форума. Летом проект также стал победителем конкурса "Открытая сцена - 2017" и получил грант столичного департамента культуры на дальнейшее развитие.