Цекало: качество российских сериалов в последние годы значительно улучшилось

КАНН /Франция/, 16 октября. /ТАСС/. Качество российских сериалов в последние годы значительно улучшилось, что подтверждает возросший интерес к ним за рубежом. Такое мнение в интервью корр. ТАСС высказал в понедельник генеральный продюсер кинокомпании "Среда" Александр Цекало, принимающий участие в рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Канне.

По его словам, в России порядка 30 продакшн-компаний, которые производят сериалы. "На мой взгляд существует три-четыре компании, продукцию которых можно назвать международной по своему уровню. Но, конечно, качество производимого продукта выросло, раз наши сериалы покупает Netflix", - подчеркнул Цекало.

По его словам, "зарубежные покупатели обратили внимание на русские сериалы, на российский контент". "Это говорит о том, что мы все подтягиваемся до международного уровня и будут прорывы, которые идут по всем фронтам: актеры снимаются в американском кино, мы продаем свои сериалы в Америку", - сказал Цекало.

По его словам, российская индустрия производства сериалов стоит на пороге вхождения в международный рынок. "Кинокомпания "Среда" настойчиво постучалась в эту дверь. И это далеко не только вопрос денег, но - репутации и будущего", - считает Цекало.

"Мы хотим делать невероятные истории, в любом жанре, соответствуя мировому уровню качества, если говорить о готовых сериалах, - отметил он. - Следующий шаг - совместное производство. И, наконец, снимать международные сериалы с актерами, известными всему миру".

"Троцкий" на телерынке в Канне

Одним из главных событий на проходящем на юге Франции рынке аудиовизуального контента станет презентация сериала "Троцкий", продюсерами которого выступил Цекало и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. "Мы представим этот проект на престижной площадке - в Гранд-аудитории Дворца фестивалей", - подчеркнул Цекало.

"Когда Константин Эрнст предложил мне произвести сериал "Троцкий", но сначала придумать сценарий, то мы и не думали о том, что скрининг этого проекта пройдет в знаменитом зале. Мы думали о том, как сделать историю про такого сложного персонажа", - отметил продюсер.

Он подчеркнул, что "Троцкий - фигура неоднозначная, его по-разному можно называть, и даже некоторые режиссеры говорили о том, что они не могут снимать фильм про этого человека". "Хотя, безусловно, люди не рождаются тиранами, они рождаются детьми, а дальше при каких-то обстоятельствах с ними это происходит, - сказал Цекало. - Сложность для нас состояла в том, чтобы разобраться в жизни этого человека, в тех обстоятельствах, в которые он был поставлен".

По словам продюсера, "такие проекты очень сложно делать, потому что есть риск, что захлестнет в ту или иную сторону". "Мы не преследовали никаких политических целей, просто пытались рассмотреть этого человека, персонажа истории, выхватывая самые яркие и страшные события его жизни. Какой будет реакция зала и прессы, не знаю, посмотрим", - сказал Цекало.

По его словам, "про Троцкого в России не было ни одной серьезной киноработы", поэтому создателям было вдвойне интересно попробовать сделать новый проект.

"Мы хотели посмотреть, кого любил Троцкий, терзался ли он угрызениями совести, остался ли до конца своей жизни уверенным в своей правоте. В сериале поставлено очень много вопросов, которые мы попытались "препарировать", - отметил продюсер.

Режиссером сериала выступил Александр Котт. Главную роль исполнил Константин Хабенский. Также в съемках приняли участие Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Ольга Сутулова и Виктория Полторак.

По словам Цекало, премьера "Троцкого" состоится на Первом канале в этом году.

Рынок MIPCOM

Международный рынок аудиовизуальной продукции MIPCOM стартовал в понедельник на юге Франции. В этом году в нем принимают более 250 российских продюсерских компаний, анимационных студий и телеканалов.

Российские проекты представлены в рамках специальной программы "Российская революция контента". В рамках выставки Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл павильон аудиовизуального контента "Сделано в России" (Made in Russia), в состав которого вошли 19 анимационных студий и 6 телекомпаний.

Всего участниками MIPCOM стали 14 тыс. человек из более 100 стран. Помимо России отдельными павильонами на телерынке представлены Великобритания, Турция, Франция, США, Япония и другие страны.