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Мединский: у Минкультуры нет возможности расширить список музеев федерального подчинения

Культура
16 октября, 20:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, октября. /ТАСС

Министр культуры посоветовал музеям, не входящим в данный список, активнее подавать заявки на включение федеральные целевые программы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не видит возможности расширения перечня музеев федерального значения.

"Сделать все объекты культурного наследия федерального значения федеральными музеями мы не можем. Круг федеральных музеев очень узок, таких объектов всего 64 по стране. Честно говоря, у нас нет никакой возможности расширять этот список", - сказал Мединский в понедельник на встрече с работниками культуры Свердловской области в Екатеринбурге.

Он посоветовал музеям, не входящим в данный список, активнее подавать заявки на включение федеральные целевые программы по развитию и поддержке культуры как на муниципальном, так и на региональном уровне, а также привлекать в музей внебюджетные источники финансирования.

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